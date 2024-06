"मला 3 दिवस काहीच कळलं नाही, बायकोला विचारायचो फायनल कधीये?", हिटमॅनने पुन्हा सांगितल्या WC च्या कटू आठवणी

Rohit Sharma: टी-20 वर्ल्डकपला सुरुवात झाली असून टीम इंडियाने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली पहिला सामना जिंकला. आयरलँडविरूद्धचा सामना भारताने 8 विकेट्सने जिंकला. दरम्यान टी-20 वर्ल्डकप सुरु असताना रोहित शर्माने एक वनडे वर्ल्डकपबाबत एक मोठं विधान केलं आहे. रोहित शर्माच्या म्हणण्यानुसार, फायनल सामना गमावला हे समजायला रोहित शर्माला 2-3 दिवस लागले होते. 19 नोव्हेंबर 2023 रोजी वनडे वर्ल्डकपची फायनल रंगली होती. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या टीमने भारताचा पराभव केला होता.

एडिडासशी बोलताना रोहित शर्मा म्हणाला की, ज्यावेळी मी वर्ल्डकप फायनलनंतर दुसऱ्या दिवशी झोपेतून उठलो, तेव्हा मला अजिबात माहिती नव्हतं की, गेल्या रात्री नेमकं काय घडलं. मी माझ्या पत्नीसोबत याविषयी चर्चा करत होतो आणि तिला विचारलं की, गेल्या रात्री जे घडलं ते एक वाईट स्वप्न होतं का? वर्ल्डकप फायनल उद्या आहे ना? वर्ल्डकपमध्ये झालेला पराभव समजण्यासाठी मला 2-3 दिवस लागले होते. आणि अजून एका संधीसाठी तब्बल 4 वर्ष बाकी आहेत.

आयसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2023 च्या विजयाची टीम इंडिया प्रबळ दावेदार मानली जात होती. यावेळी अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियममध्ये खेळला गेला होता. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन टीमचा कर्णधार पॅट कमिन्सने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली होती. त्यावेळी त्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात होतं. मात्र ऑस्ट्रेलियाने भारताला 240 रन्सवर रोखलं होतं.

Rohit Sharma said "When I woke up next day after World Cup Final, I had no idea what happened last night. I was discussing it with my wife & told 'Whatever happened last night was a bad dream, right? I think the final is tomorrow'. It took me 2,3 days to realise that we lost.… pic.twitter.com/xDAPJXcWq3

