Nisha Dahiya: खांदा निसटला, बोट मोडलं; 12 सेकंदात पदक गमवलं पण पोरगी वाघासारखी लढली!

Paris Olympic 2024 : सामन्याचे अखेरचे 12 सेकंद... सामना भारताच्या बाजूने होता. उत्तर कोरियाची कुस्तीपटू सोल गम पाक राग डोक्यात ठेऊन संधीची फक्त वाट बघत होती. भारताची कुस्तीपटू निशा दहिया इकडे वेदनेने कळवळत होती. निशा दहियाचा खांदा डिस्लोकेट झाला अन् तिचं बोट देखील तुटलं होतं. सामना थांबवावा लागला. निशा तळमळत होती. ती सामना खेळणार की नाही? अशी चिंता सर्वांना लागून राहिली. पण निशाने धीर सोडला नाही. पुन्हा रिंगमध्ये मोडलेल्या खांद्यासह उभी राहिली अन् वाघासारखी लढली सुद्धा..!

उत्तर कोरियाच्या कुस्तीपटूने कोणतीही दया माया न दाखवला निशाच्या खांद्यावर प्रहार केला अन् दोन पॉईट्स घेतले. निशाने रोखण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला पण तिला एका हाताने लढणं जमलं नाही. अखेर 30 सेकंदापूर्वी 8-1 असलेला सामना पुढच्या 30 सेकंदात 10-8 असा झाला अन् उत्तर कोरियाच्या कुस्तीपटूने रडीचा डाव खेळत सामना जिंकला.

कुस्तीपटू निशा दहियाने महिलांच्या कुस्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात शानदार सुरुवात केली होती. तिने पहिल्या हाफमध्ये उत्तर कोरियाच्या पाक सोल गमविरुद्ध 4-0 अशी आघाडी घेतली होती. निशाची लीड पाहून उत्तर कोरियाच्या खेळाडूने अटॅक करणं सुरू केलं. दुसऱ्या हाफच्या पहिल्या 5 सेकंदातच सोल गमने 1 पॉईंट घेतला. त्यानंतर निशाने तिला जोरदार प्रत्युत्तर देत 2 पाईंट्स घेतले. त्यावेळी पुढचा डाव खेळताना उत्तर कोरियाच्या कुस्तीपटूने रडीचा डाव खेळला अन् निशाचं बोट मोडलं. सामन्याला फक्त 1 मिनिट शिल्लक होता. पारडं भारताचं जड होतं. निशा 8.. तर सोल गम 1... त्यानंतर निशा पुन्हा मैदानात उतरली अन् सामन्याला जोर लावला.

Indian Nisha Dahiya was leading the game 8-2 until the thirty seconds before the final. Then she got a shoulder injury and lost 10-8.

That was the reaction of her and the crowd after the game.

