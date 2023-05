नितीश राणाच्या पत्नीचा अज्ञातांकडून पाठलाग; पोलिसांनी दिलेला सल्ला पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल

Nitish Ranas Wife : केकेआरचा (Kolkata knight riders) कर्णधार नितीश राणा (IPL 2023)आयपीएल 2023 मध्ये हैदराबादचं नेतृत्त्व करत आहे. त्यामुळे तो सध्या अतिशय बिझी आहे. पण दुसरीकडे त्याची बायको साची मारवाह (Saachi Marwahs) हिला घराबाहेर पडणं मुश्कील झालं आहे. ती सध्या दहशतेखाली आहे. कारण 4 मे गुरुवारी दिल्लीत तिच्यासोबत एक संतापजनक घटना घडली. त्यानंतर ती घाबरलेली आहे. तिने या घटनेबद्दल इन्स्टाग्राम स्टोरीवर (Instagram story) सांगितलं आहे.

ती कामावरुन परत असताना दोन अज्ञात तरुणांनी तिच्या गाडीचा पाठलाग केला. एवढंच नाही तर तिच्या कारला जोरदार धडकही दिली. तिने या घटनेबद्दल दिली पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली आहे.

साचीने इन्स्टाग्रामवर तिचा सोबत घडलेला प्रकाराबद्दल सांगितलं आहे. या धक्कादायक घटनेची माहिती तिने जेव्हा दिल्ली पोलिसांना (Delhi Police) दिली तेव्हा त्यांनी तिला अजब सल्ला दिला. ते ऐकून तुम्ही चक्रावून जाल. पोलीस म्हणाले की, आता तू सुरक्षित घरी पोहोचल्या आहात. त्यामुळे झालं गेलं विसरून जा. ते पुढे म्हणाले की, तर या पुढे अशी घटना घडली तर गाडीचा नंबर नोट करून ठेवा, असा सल्लाही पोलिसांनी तिला दिला. हा सल्ला ऐकून दिल्ली पोलिसांच्या वागण्यावर साचीला प्रंचड धक्का बसला आहे. (Nitish Rana Wife Saachi Marwahs car hauled by two youths in Delhi video goes viral Trending news Shocking advice from Delhi Police)

Just saw Nitish Rana’s wife’s Instagram stories (Saachi Marwah). Two men hit her car and followed her and Delhi police to her to leave it since they left??? This is so unacceptable! pic.twitter.com/UMQwB92xWo

