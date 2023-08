IND vs PAK सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला मोठा झटका; 'हा' स्टार खेळाडू खेळणार नाही; द्रविडने स्पष्टच सांगितलं!

Rahul Dravid On KL Rahul : आशियाई क्रिकेट करंडकचा शुभारंभ येत्या 30 सप्टेंबरला होत आहे. त्यासाठी आता फक्त काही तास शिल्लक आहेत. पाकिस्तान आणि नेपाळ यांच्या सामन्यापासून आशिया कपचा नारळ फुटणार असल्याने टीम इंडियाचं लक्ष पाकिस्तानच्या कामगिरीवर असेल. सामना पाकिस्तानचा संघ जिंकणार यात काही शंका नाही. मात्र, त्यानंतर सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलीये ती, पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या भारत पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी... अशातच आता टीम इंडियाला मोठा झटका बसल्याचं पहायला मिळत आहे. टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू भारत-पाकिस्तान सामना खेळणार नसल्याचं आता समोर आलं आहे.

UPDATE

KL Rahul is progressing really well but will not be available for India’s first two matches – against Pakistan and Nepal – of the #AsiaCup2023: Head Coach Rahul Dravid#TeamIndia

TRENDING NOW news

— BCCI (@BCCI) August 29, 2023