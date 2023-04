RR Vs PBKS: Ashwin ने पुन्हा दाखवलं जुनं रूप; शिखर धवनला दिलेली धमकी कॅमेरात कैद

Ravichandran Ashwin mankading : आयपीएलच्या 16 (IPL 2023) व्या सिझनला सुरुवात झाली आहे. आज आयपीएलचा आठवा सामना पंजाब किंग्स विरूद्ध राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals vs Punjab Kings) यांच्यामध्ये खेळवला जातोय. दरम्यान राजस्थान रॉयल्सचा गोलंदाज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) पुन्हा एकगा मंकडींगच्या मुद्द्यावरून चर्चेत आलाय. आजच्या सामन्यात पंजाब किंग्सचा कर्णधार शिखर धवन (Shikhar Dhawan) विरूद्ध मंकडिंग करण्याच्या प्रयत्नात असलेला अश्विन कॅमेरात कैद झाला आहे. याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतोय.

राजस्थान रॉयल्सचा गोलंदाज रविचंद्रन अश्विन शिखर धवनला मंकडिंग पद्धतीने आऊट करताना दिसला. पंजाब किंग्स गोलंदाजी करत असताना सहाव्या ओव्हरमध्ये ही घटना घडली. यावेळी नॉन स्ट्रायकर एंडला उभ्या असलेल्या शिखर धवनला त्याने मंकडिंग आऊट करण्याची हूल दिली. मात्र प्रत्यक्षात त्याने रनआऊट केलं नाही.

पंजाब फलंदाजी करत असताना सहावी ओव्हर टाकण्यासाठी अश्विन आला होता. सहाव्या ओव्हरचा तिसरा बॉल तो टाकणार इतक्यात नॉन-स्ट्रायकर एंडला उभा असलेला शिखर क्रिझपासून काहीसा थोडा पुढे गेलेला त्याने पाहिलं. ही बाब लक्षात येताच त्याने बॉल टाकला नाही. यावेळी त्याने शिखर धवनला केवळ इशारा देऊन सोडून दिलं.

2019 च्या आयपीएलमध्ये पंजाबच्या टीममध्ये असताना अश्विनने राजस्थानच्या टीममध्ये खेळत असलेल्या जॉस बटलरला अशा पद्धतीने रनआऊट केलं होतं. तेव्हापासून मंकडिंग आणि अश्विन हा चर्चेचा विषय ठरतो. त्यावेळी या विकेटवरून मोठा वादंग माजला होता. अखेर याबाबत एक नियम काढण्यात आला.

