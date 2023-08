Rinku Singh: 'आईने कर्ज काढून मला...', टीम इंडियासाठी डेब्यू झाल्यावर रिंकू सिंह भावूक!

Rinku Singh Emotional On Debut: आयपीएलमधील दमदार प्रदर्शनानंतर कोलकाता नाईट रायडर्सचा (KKR) फलंदाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) याच्यासाठी आता टीम इंडियाचे दरवाजे खुले झाले आहेत. रिंकू सिंह याने आयर्लंडविरुद्ध ( India vs Ireland ) डेब्यू सामना खेळला. मात्र, त्याला फलंदाजी करण्याची संधी मिळाली नाही. पावसामुळे सामन्याचा निकाल डकवर्थ लुईस नियमानुसार लागला. टीम इंडियाचा 2 धावांनी विजय मिळाला खरा पण रिंकू सिंगला फलंदाजीला उतरता आलं नाही. आता दुसऱ्या सामन्यात त्याला संधी मिळणार आहे. अशातच डेब्यूनंतर कोणत्या भावना मनात होत्या? याची रोखठोक उत्तरं रिंकूने जिओ सिनेमाला दिलेल्या मुलाखतीत दिली आहे.

माझी आई मला नेहमी म्हणायची तुला टीम इंडियासाठी खेळायचं असेल तर मेहनत कर. आज तिचं स्वप्न पूर्ण झालं. माझ्या करिअरमध्ये कुटुंबाने मला खूप मदत केली आहे. आमच्याकडे जेव्हा पैसे नव्हते तेव्हा आई मला कर्ज घेऊन मदत करत होती, असं म्हणताना रिंकू सिंह भावूक (Rinku Singh Emotional) झाल्याचं दिसून आलं. आज मी तो कोणी आहे, तो माझ्या कुटुंबामुळेच. माझ्या कुटुंबाला क्रिकेटच्या माध्यमातून त्यांना गरिबीतून बाहेर काढायचं होतं. त्यातून मला प्रेरणा मिळत होतो आणि मी देखील त्यासाठी कठोर परिश्रम केले, असं रिंकू सिंह म्हणतो.

