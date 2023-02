IND vs AUS : Rohit Sharma प्यायला मोहम्मद सिराजने उष्टवलेलं पाणी, चाहत्यांकडून 'अशा' प्रतिक्रिया

India vs Australia 1st Test Nagpur: गुरुवारपासून बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीला (Border–Gavaskar Trophy) सुरुवात झाली असून नागपूरमध्ये पहिला टेस्ट सामना खेळवला जातोय. सामन्याच्या पहिल्या दिवसाच्या सुरुवातीपासूनच टीम इंडियाचं (Team India) वर्चस्व पहायला मिळालं. भारतीय गोलंदाजांनी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी चांगली कामगिरी केली. ऑस्ट्रेलियाची भक्कम ओपनिंग जोडी तोडण्यात टीम इंडियाच्या गोलंदाजांना यश आलं. मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) आणि मोहम्मद शमीने (Mohammed Shami) येताच या दोन्ही फलंदाजांना पव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. दरम्यान यामध्येच रोहित शर्माचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशमनध्ये सुरु असलेल्या टेस्ट सामन्यामधील एक व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसतोय. या व्हिडीओमध्ये कर्णधार रोहित शर्मा वेगवाग गोलंदाज मोहम्मद सिराजचं उष्ट पाणी पिताना दिसतोय. रोहित शर्माचा हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून लोकांना फार आवडतोय. सगळेजण रोहितच्या या कृत्याचं कौतुक करताना दिसतायत. ड्रिंक्स ब्रेकच्या दरम्यान जयदेव उनाडकट पाण्याची बाटली घेऊन मैदानात आला होता.

व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, मोहम्मद सिराज ज्या बाटलीतून पाणी पित होता, त्याच बाटलीतून रोहित पाणी प्यायला. रोहित-सिराज यांच्यामध्ये असणारं हे प्रेम पाहून चाहते चांगलेच खूश आहेत.

Really like the gesture of Rohit Sharma here as he was drinking the water from the same bottle as of Muhammad Siraj......Salute you Sir.....#BGT2023 pic.twitter.com/LbLgODWCNL

— Muhammad Shoaib (@mrshoaibpk786) February 9, 2023