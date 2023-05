विराट हारल्यावर उड्या मारल्या, पण आता रोहितला आलं टेन्शन; संजय बांगर म्हणतात...

RCB Coach Sanjay Bangar on Virat Kohli Injury: इंडियन प्रिमियम लीगच्या अखेरच्या लीग सामन्यात आरसीबी प्लेऑफच्या (IPL 2023 Playoffs) शर्यतीतून बाहेर झाली. त्यामुळे लाखो बंगळुरू चाहत्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झालाय. आरसीबी हारल्याने मुंबई इंडियन्सला प्लेऑफमध्ये संधी मिळालीये. त्यामुळे मुंबईच्या (MI) डगआऊटमध्ये एकच जल्लोषाचं वातावरण दिसतंय. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) देखील आनंदाने नाचताना दिसला. आता रोहितचं हेच हसणं गायब झालंय, एका वाईट बातमीमुळे... गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात विराट (Virat kohli) जखमी झाल्याची बातमी आली आणि वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या (WTC 2023 Final) फायनलसाठी कॅप्टन असलेल्या रोहितच्या चेहऱ्यावरचं हसू गायब झालंय.

शतक झळकावल्यानंतर कोहलीने विजय शंकरचा शानदार घेतला. मात्र, त्यावेळी त्याच्या गुडघ्याला दुखापत (Virat Kohli Injury) झाली. कोहलीला मदत करण्यासाठी फिजिओ धावून आला पण विराटला मैदान सोडावं लागलं. शेवटची पाच ओव्हर विराट डगआऊटमध्ये बसलेला दिसला. त्यामुळे रोहित शर्माची देखील धाकधूक वाढलीये. अशातच आता आरसीबीचे कोच संजय बांगर (Sanjay Bangar) यांनी विराटच्या हेल्थ अपडेटवर महत्त्वाची माहिती दिलीये.

होय, विराटच्या गुडघ्याला किरकोळ दुखापत झाली आहे पण ती गंभीर आहे, असं मला वाटत नाही. त्याने चार दिवसांत सलग सामन्यात शतके ठोकली आहेत. तो असा खेळाडू आहे ज्याला केवळ फलंदाजीतच नव्हे तर फिल्डिंगही आपलं पूर्ण योगदान द्यायला आवडतं. विराट मैदानात खूप धावलाय. मागील काही सामन्यात तो 40 ओव्हर मैदानावर राहिलाय, असंही संजय बांगर (Sanjay Bangar on Virat Kohli Injury) यांनी म्हटलं आहे.

RCB's head coach Sanjay Bangar said - "Virat Kohli has scored back to back Hundreds within 4 days is just amazing. He has niggle but the way he played and the way contribute on the field, always wants to contribute in every manner which is phenomenal". pic.twitter.com/uzOILcUPqg

