निवडणूक आयोगाच्या 'नॅशनल आयकॉन'ने कुटुंबासोबत केले मतदान, सचिन तेंडुलकरने केले जनतेला आवाहन

Sachin Tendulkar-Sara Tendulakr Vote Video: महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसाठी (Maharashtra Vidhan Sabha Election) मतदानाला सुरुवात झाली आहे. संपूर्ण राज्यात आज २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होत आहे. सकाळपासूनच सर्वच मतदान केंद्रांवर नागरिकांनी गर्दी केली होती. दरम्यान, अनेक सेलिब्रिटीही मतदान करण्यासाठी पोहोचत आहेत. दरम्यान, देशाचा महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरही कुटुंबासह मतदानासाठी पोहोचला. मुलगी सारा तेंडुलकर आणि पत्नी अंजली तेंडुलकर सोबत सचिन तेंडुलकर दिसला. मतदान केल्यानंतर सचिन तेंडुलकरनेही मतदारांना जास्तीत जास्त मतदान करण्याचे आवाहनही केले.

सचिन तेंडुलकर सकाळीच मतदान करण्यासाठी मुंबईतील वांद्रे पश्चिम केंद्रावर पोहोचला. यावेळी त्यांच्यासोबत पत्नी अंजली आणि मुलगी सारा तेंडुलकरही दिसली. सचिन तेंडुलकरला पाहताच मतदानाला आलेले त्याचे चाहतेही त्याला भेटण्यासाठी उत्सुक असल्याचे दिसून आले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सचिन तेंडुलकर हा निवडणूक आयोगाचा 'नॅशनल आयकॉन' आहे.

VIDEO | Maharashtra elections: Indian cricket legend and also the Election Commission of India icon Sachin Tendulkar (@sachin_rt), his wife Anjali Tendulkar, and daughter Sara Tendulkar cast vote in Bandra West, Mumbai. Here's what he said.

