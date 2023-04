Sachin On Arjun Tendulkar: शेवटी बापाचं काळीज! लेकाच्या डेब्यूनंतर क्रिकेटचा देव भावूक, म्हणाला 'मला तुझा...'

Sachin Tendulkar's Message For Son Arjun Tendulkar: क्रिकेटचा देव म्हटल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडूलकर (Sachin Tendulkar) याचा मुलगा अर्जुन तेंडूलकरने (Arjun Tendulkar) आज आयपीएलमध्ये डेब्यू केला आहे. मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (MI vs KKR) यांच्यात खेळल्या गेलेल्या सामन्यात अर्जुनला संधी देण्यात आली होती. या सामन्यात पहिल्या हाफमध्ये त्याने 2 ओव्हर केल्या. या 2 ओव्हरमध्ये त्याने 17 धावा दिल्या. मात्र, पहिल्या सामन्यात त्याला विकेट मिळवता आली नाही. अशातच आता सचिन तेंडूलकरने आपल्या लाडक्या लेकासाठी भावूक पोस्ट लिहिली आहे.

अर्जुन, आज तू क्रिकेटपटू म्हणून तुझ्या प्रवासात आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहेस. एक बाप म्हणून मी तुझ्यावर प्रेम करतो आणि तुझ्या खेळाबद्दल पॅशिनेट आहे. मला माहित आहे की, तु खेळाला योग्य तो आदर देत राहशील आणि खेळ तुझ्यावर देखील प्रेम करत राहील, असं सचिन तेंडूलकर (Sachin Tendulkar) पोस्ट करत म्हणतो.

तुम्ही इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे आणि मला खात्री आहे की तु हे काम कायम करत राहशील. एका सुंदर प्रवासाची ही सुरुवात आहे. ऑल द बेस्ट, असं म्हणत सचिनने अर्जुन तेंडूलकर (Arjun Tendulkar) याचं कौतूक करत त्याला भावी प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

You have worked very hard to reach here, and I am sure you will continue to do so. This is the start of a beautiful journey. All the best!

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 16, 2023