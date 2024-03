'मुलींनी स्वयंपाकघरात राहिलं पाहिजे', काँग्रेस आमदाराच्या वक्तव्यावर सायना नेहवालने चांगलंच झापलं, म्हणते "देशासाठी मी जर..."

Saina Nehwal on Congress MLA Remark : दावणगेरे दक्षिण येथील काँग्रेसचे विद्यमान आमदार 92 वर्षीय शिवशंकरप्पा (Shamanur Shivshankarappa) यांनी माजी केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार सिद्धेश्वरा जीएम यांची पत्नी गायत्री सिद्धेश्वर (Gayatri Siddheshwar) यांच्यावर बोलत असताना महिलाविरोधी एक वक्तव्य केलं होतं. महिलांनी स्वयंपाकघरापुरतंच मर्यादित राहावं, असं खळबळजनक वक्तव्य शामनूर शिवशंकरप्पा यांनी केलं होतं. त्यावरून आता मोठा राडा झाल्याचं पहायला मिळतंय. अशातच आता भारताची स्टार बॅडमिंटनपट्टू सायना नेहवालने (Saina Nehwal) शिवशंकरप्पा यांच्या वक्तव्यावर कठोर शब्दात टीका केली आहे.

काय म्हणाली सायना नेहवाल?

दावणगेरेच्या उमेदवार गायत्री सिद्धेश्वरावर केलेली ही लैंगिक टिप्पणी किमान मी मुलगी आहे, मी लढू शकते, असं म्हणणाऱ्या पक्षाकडून तरी अपेक्षा करता येणार नाही. जेव्हा भारतातील महिला प्रत्येक क्षेत्रात आपली छाप सोडण्याची आकांक्षा बाळगतात तेव्हा महिलांबद्दल होणाऱ्या अशा द्वेषपूर्ण टिप्पण्या नक्कीच अस्वस्थ करतात, असं सायना नेहवाल म्हणाली आहे. जेव्हा मी क्रिडा क्षेत्रात काम करत होते, तेव्हा काँग्रेस पक्षाला माझ्याकडून काय अपेक्षा होती? मी नेमकं काय करायला हवं होतं? असा सवाल देखील सायनाने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत विचारला आहे.

सध्या कोणत्याही क्षेत्रात मुली अग्रेसर आहे. मोठमोठं यश संपादन करण्याची शक्ती त्यांच्यामध्ये आहे. एकीकडे आम्ही महिला शक्तीला सलाम करतोय, तर दुसरीकडे अशी वक्तव्य होतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं आणि दुसरीकडे स्त्री शक्तीचा अपमान आणि स्त्रीविरोधी लोक आहेत, असंही सायना नेहवाल म्हणाली आहे. स्त्रीविरोधी अशी वक्तव्य खूप त्रासदायक आहेत, असंही सायना नेहवालने म्हटलं आहे.

Devangere | On Gayathri Siddeshwara, the BJP candidate from Karnataka's Davangere, Congress MLA Shamanur Shivashankarappa yesterday said, "As you all aware, she wanted to give a Lotus to Modi after winning the election. First, let her understand the problems in Davangere. We have… pic.twitter.com/OgLMAczeFn

— ANI (@ANI) March 30, 2024