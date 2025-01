4 खेलरत्न, 34 अर्जुन, 5 द्रोणाचार्य... 2024 चे राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर, पाहा संपूर्ण लिस्ट

National Sports Award 2024 : भारत सरकारकडून गुरुवारी राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांची घोषणा झाली. यात खेळांच्या विविध स्पर्धांमध्ये देशाची मान अभिमानाने उंचावणाऱ्या खेळाडूंना भारत सरकारने पुरस्कार जाहीर केले आहेत. यात 4 खेळाडूंना खेलरत्न, 34 खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कार तर 5 प्रशिक्षकांना द्रोणाचार्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. 17 जानेवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता राष्ट्रपती भवनामध्ये विशेष सन्मान समारोह आयोजित केला जाणार असून यात राष्ट्रपतींच्या हस्ते खेळाडूंना पुरस्कार दिला जाईल. यंदा जाहीर झालेल्या पुरस्कारांमध्ये एकाही क्रिकेटरचा समावेश नाही.

खेलरत्न हा भारत सरकारकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोश्रेष्ठ पुरस्कारांपैकी एक आहे. यंदा भारत सरकारकडून दिला जाणारा खेलरत्न पुरस्कार नक्की कोणाला मिळणार याची उत्सुकतात होती. यंदा भारत सरकारकडून खेलरत्न पुरस्कार 4 खेळाडूंना देण्यात येणार असून तो मनु भाकर (शूटिंग), डी गुकेश (बुद्धीबळ). हरमनप्रीत सिंह (हॉकी), प्रविण कुमार (पॅरा ऑलम्पिक गोल्ड मेडलीस्ट) यांना जाहीर करण्यात आलेला आहे.

विविध खेळात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कार दिला जातो. यंदा तब्बल 34 खेळाडूंना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला असून यात ऍथलेटिक्समधील 3, बॉक्सिंगमधील 2, चेस 1, हॉकीतील 5, पॅरा आर्च 1, पॅरा ऍथलेटिक्स 9, पॅरा बॅडमिंटन 4, पॅरा शूटिंग 2, शूटिंग 2, पॅरा जुडो 1, स्क्वाश 1, स्विमिंग 1, कुस्ती 1 , पॅरा स्विमिंग 2 खेळाडूंचा समावेश आहे.

