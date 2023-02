6,6,6,6,6,6... Babar Azam ने एकाच ओव्हरमध्ये ठोकले 6 सिक्स; पाहा Video

Babar Azam Video : पाकिस्तान संघाचा कर्णधार बाबर आझम (Babar Azam) गेल्या काही काळापासून त्याच्या फ्लॉप शोमुळे चर्चेत आहे. त्याच्या स्टाईक रेटची खिल्ली उडवली जात आहे. पाकिस्तानची सुपर लीग म्हणजेच PSL ला कालपासून सुरूवात झाली आहे. दुसरा सामना पेशावर आणि कराचीमध्ये (Karachi Kings vs Peshawar Zalmi) खेळवला जातोय. या स्पर्धेची तयारी करतानाचा बाबरचा एक व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल होताना दिसत आहे. (video babar azam hits 6 sixes in one over before 8th season of PSL sports news)

पेशावर झल्मीचा संघ पाकिस्तान सुपर लीगच्या (PSL) सरावात व्यस्त होता. दरम्यान, बाबर आझम नेटवर फलंदाजीचा सराव करताना दिसला. त्यावेळी एका सराव सामन्यात बाबर आझमने गोलंदाजांचा धुव्वा उडवला. एका ओव्हरमध्ये बाबरने 6 सिक्स खेचले (babar azam hits 6 sixes in one over) आणि गोलंदाजांना धुळ चारली आहे.

बाबरने फटकेबाजी केलेला हा सामना कोणत्याही मोठ्या स्तरावर खेळला गेला नव्हता. त्यामुळे बारक्या खेळाडूला मारतो म्हणून बाबरवर टीका देखील होताना दिसत आहे. बाबर आझम पीएसएल 2021 आणि 2022 मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांपैकी एक आहे. त्यामुळे आता फॉर्ममध्ये नसलेला बाबर कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.

पाहा video -

दरम्यान, बाबर एका नव्या अडचणीत सापडल्याचं पहायला मिळलं होतं. बाबर आझमवर संघातील सहकारी खेळाडूच्या प्रेयसीसोबत अफेअर असल्याचा आरोप केला जात होता. त्यामुळे तो पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) चर्चेचा विषय आहे. त्यामुळे आता आगामी सामन्यात त्याची कामगिरी कशी असेल, यावर सर्वांचं लक्ष असणार आहे.