भारत-ऑस्ट्रेलिया फायनलच्या सुरक्षेत मोठी चूक, पॅलेस्टाईन समर्थक मैदानात शिरला अन्... पाहा Video

Palestinian supporter meet Virat Kohli : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया (IND VS AUS Final) यांच्यात रविवारी वर्ल्ड कपचा (World Cup 2023) फायनल सामना खेळवला जात आहे. भारतानं सलग वर्ल्डकपमध्ये 10 मॅचेस जिंकल्या आहेत आता फायनल मॅच जिंकून भारत नवा इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज झालाय. भारतानं आतापर्यंत 1983 आणि 2011 साली वर्ल्डकप विजयाची किमया साधलीय. तर ऑस्ट्रेलियानं तब्बल 5 वेळा वर्ल्डकप जिंकलाय. आता ऑस्ट्रेलियाला मात देऊन वर्ल्ड कपवर नाव कोरणं हेच टीम इंडियाचं लक्ष्य असेल. अशातच आता या सामन्याच्या सुरक्षेत (breaches security) मोठी चूक झाल्याचं समोर आलं आहे. नेमकं काय झालं पाहुया...

टीम इंडियाने चांगली सुरूवात केली पण पहिल्या तीन विकेट्स झटपट गेल्या. रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी पहिल्या 10 ओव्हरआधीच तंबूचा रस्ता पकडला. तर श्रेयस अय्यरची विकेट देखील लवकर गेली. त्यामुळे किंग विराट कोहली आणि उपकर्णधार केएल राहुल यांनी डाव सावरला. त्यावेळी मैदानात एका पॅलेस्टाईन समर्थकाने (Palestinian supporter) थेट मैदानात एन्ट्री केली अन् विराटची भेट घेतली. पॅलेस्टाईनवर होत असेलेला हल्ले थांबवा, अशा आशयाचा टी शर्ट या तरुणाने घातला होता.

fan with Palestinian Flag mask enters the ground & hug Kohli, #Palestine #INDvsAUSfinal #INDvsAUS pic.twitter.com/ZvRA2JWST4

Very dangerous, major security breach during World Cup Final !

A Palestinian Hamas Terrorist supporter infiltrated the ground & approached Virat Kohli, not as a fan, but to further their propaganda.

Gujarat police should handle this individual under terrorism laws. #INDvsAUS pic.twitter.com/85oQldVzHO

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) November 19, 2023