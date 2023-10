'बांगलादेशने जर भारताला हरवलं तर मी एका तरुणासह...,' पाकिस्तानी अभिनेत्रीचं बोल्ड प्रॉमिस

World Cup 2023: एकदिवसीय वर्ल्डकपमध्ये भारताने पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव केल्यानंतर एकच चर्चा रंगली आहे. हा पराभव इतका मानहानीकारक होता की, याच्या जखमा पुढील अनेक महिने ताज्या राहणार आहेत. रोहित शर्माच्या नेतृत्वातील संघाने 7 गडी राखत पाकिस्तानला धूळ चारली. दरम्यान, पाकिस्तानने वर्ल्डकपमध्ये आतापर्यंत तीनपैकी फक्त एकच सामना गमावला असला तरी क्रिकेटचाहते त्यांच्या कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. तसंच जर पाकिस्तानला भारताचा पराभव करत बदला घेण्याची इच्छा असेल तर त्यांना सेमी-फायनल गाठावी लागणार आहे. यादरम्यान, पाकिस्तानच्या एका अभिनेत्रीने बांगलादेश संघ आमच्या पराभवाचा वचपा काढतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

सेहर शिनवरी असं या अभिनेत्रीचं नाव आहे. सेहरने एक्सवर पोस्ट शेअर केली असून, जर बांगलादेशने भारतीय संघाचा पराभव केला तर आपण बांगलादेशी क्रिकेटरसह डेटला जाऊ असं आश्वासन दिलं आहे. गुरुवारी भारत आणि बांगलादेश संघ भिडणार आहे. पुण्यात हा सामना होणार आहे.

"इंशाअल्लाह, माझे बंगाली बंधू पुढील सामन्यात बदला घेतील. जर बांगलादेशने भारताचा पराभव केला तर मी ढाकाला जाईन आणि बंगाली मुलासह फिश डिनर डेटला जाईन," असं सेहरने एक्सवर म्हटलं आहे.

InshAllah my Bangali Bandu will avenge us in the next match. I will go to dhaka and have a fish dinner date with Bangali boy if their team managed to beat India

