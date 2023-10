चीनने थेट आकाशात पिकवला भाजीपाला; स्पेस स्टेशनवर आंतराळवीरांचा भन्नाट प्रयोग

China Grows Vegetables In Space: चीनने आपले स्वत:चे स्पेस स्टेशन आहे. ‘तियांगॉन्ग’ असे या स्पेस स्टेशनचे (Tiangong space station China) नाव आहे. याच स्पेस स्टेशनवर चीनी आंतराळवीरांनी स्पेस गार्डन तयार केले आहे. येथे अनेक प्रकारचा भाजीपाला पिकवण्यात आला आहे. या स्पेस गार्डनचे व्हिडिओ सोशल मिडियावर सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहेत.

चीनची 155 दिवसांची शेन्झो-16 मोहीम अंतराळात सुरू आहे. या स्पेस स्टेशनवर दोन स्पेस गार्डन तयार करण्यात आले आहेत. या स्पेस गार्डनमध्ये आंतराळवीरांनी शेती पिकवण्याचा प्रयोग केला आहे. हिरवा कांदा आणि चेरी टोमॅटोची लागवड करण्यात आली आहे. या प्रयोगामुळे चीनच्या आंतराळवीरांनी स्पेस स्टेशन प्रयोगातील महत्वाचा टप्पा पार केला आहे. जिंग हायपेंग, झू यांगझू आणि गुई हायचाओ यांच्या टीमने आकाशात भाजीपाला पिकवण्याचा प्रयोग यशस्वी केला आहे. गुई हाईचाओ हे चीनच्या प्रतिष्ठित वैमानिक संस्थेतील बिहांग विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. अंतराळात जाणारे ते पहिले चीनी नागरिक आहेत.

एका विशिष्ट उपकरणांच्या मदतीने अंतराळात भाजापीला पिकवण्याच्या प्रयोग करण्यात आला. हे उपकरण म्हणजे ओपन-स्ट्रक्चर्ड डिव्हाइस आहे. एका खास चेंबरमध्ये तापमान, आर्द्रता, ऑक्सिजन आणि कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी राखून अंतराळात वनस्पतींच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करुन भाजीपाल्याची लागवड करण्यात आली आहे. अंतराळात कोणत्या प्रकारचे तापमान नाही. अशा स्थितीत येथे भाजीपाला लागवडीचा यशस्वी प्रयोग हा अंतराळ संशोधनातील मोठ यश मानले जात आहे.

China's Shenzhou 16 astronauts have been growing vegetables aboard the Tiangong space station, as part of plans for future deep space exploration.

