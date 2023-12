235 रुपयांसाठी मुलांच्या जीवाशी खेळ; तो Video पाहून तुमचाही संताप होईल

Children Ride A Tiger For Photos: वाघ जंगलातील सर्वात शक्तीशाली प्राणी. वाघामुळं जंगल टिकून राहतं. असं नेहमीच सांगितली जातं. मात्र जसजसा काळ बदलला तसं वाघ जंगलाबरोबरच सर्कसमध्येही दिसू लागला. चीनमधील एका सर्कशीत एक विचित्र ऑफर काढण्यात आली आहे. यामुळं सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. या ऑफरनुसार, कोणताही व्यक्ती 235 रुपये देऊन त्यांच्या मुलाला वाघाची सवारी करुन देऊ शकतात. तुम्हालाही वाचून आश्चर्य वाटलं असेल ना. कोणतेही आई-वडिल त्यांच्या मुलाच्या जीवाशी असा खेळ करायला कसे राजी होत होते

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टनुसार, हे प्रकरण गुआंग्शी प्रांतातील टियानडॉन्ग काउंटी येथील आहे. जिथे एका सर्कसमध्ये वाघांकडून मनोरंजन करण्यात येते. त्याचबरोबर इथे लोकांना एक विचित्र ऑफरही देण्यात येत आहे. जर 20 युआन म्हणजे जवळपास 235 रुपये दिल्यास मुलांना वाघांच्या पाठीवर बसून एक फरफटका मारता येणार आहे. तसंच, मुलांना वाघाच्या पाठीवर बसून फोटोदेखील काढू शकतात. या सगळ्या घटनेचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये तुन्ही पाहू शकता की, वाघाचे मागचे पाय एका साखळीने बांधले गेले आहेत. तर पुढचे पाय खुले आहेत. त्यामुळं अशा परिस्थितीत कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता आहे. ट्विटर अकाउंट @Ellis896402 वरुन एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यात पिंजऱ्यात वाघाच्या समोर एक फोटोग्राफर बसला आहे. तर, वाघाच्या वर बसून फोटो काढून घेण्यासाठी अनेक लहान मुलांची रांग लागली आहे. त्यानंतर एकामागोमाग एक अशी अनेक मुलं वाघावर बसून फोटो काढून येत आहेत. तर, वाघ तिथून उठण्यासाठी धडपडत आहे.

#China On December 7, 2023, the Guangxi Circus performed. Children could pay $2.79 to ride on the back of a tiger and take a photo. The circus denied that the tiger was anesthetized and only stated that it was tied up.#tiger #AnimalCruelty #BoycottChina pic.twitter.com/NH2YCNhfLX

— 日光之下CNAnimalRightsAlert (@animal_cn) December 9, 2023