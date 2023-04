Myanmar Military Airstrike : देशातील नागरिकांवरच म्यानमारच्या सैन्याचा एअरस्ट्राईक; चिमुरड्यांसह 100 जणांचा बळी

Myanmar Military Airstrike : संपूर्ण जगाच्या नजरा वळपणारी घटना म्यानमारमध्ये घडल्याचं पाहायला मिळत आहे. मंगळवारी मध्य म्यानमारमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमावावर सैन्यदलाकडून करण्यात आलेल्या एअरस्ट्राईक अर्थात हवाई हल्ल्यामध्ये जवळपास 100 जणांचा बळी गेला. लष्करी शासनाचा विरोध करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमामध्ये हे नागरिक उपस्थित होते. दरम्यान, सदर हल्ल्यात मृतांंमध्ये बऱ्याच निष्पाप लहान मुलांचाही समावेश असल्याची काळीज पिळवटणारी माहिती समोर येत आहे.

2021 पासूनच म्यानमारमध्ये लष्करी शासनाचा विरोध करण्यासाठी हवाई हल्ले आणि तत्सम कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत इथं सैन्याच्याच हल्ल्यात जवळपास तीन हजारहून अधिक नागरिकांचा बळी गेला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार प्रमुखांनीही Sagaing येथे एका सामाजिक कार्यक्रमांच्या स्थळी करण्यात आलेल्या या हवाई हल्ल्याचा विरोध करत ही घटना हादरवणारी असल्याची प्रतिक्रिया दिली.

Our deepest condolences, prayers & thoughts are with the families, love ones, relatives, friends of the victims & the entire population of #Myanmar which have suffered so much for so long under the #GenocidalMyanmarJunta's brutal reign of terror. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/1rLy2H13uc

— Dr. Sasa (@DrSasa22222) April 11, 2023