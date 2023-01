Video : हातात बॉम्ब घेऊन पाकिस्तानी लोक घर का गाठतायत? कारण वाचून बसेल धक्का...

Pakistan Gas Crisis : गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या शेजारील देश पाकिस्तान मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड देतोय. चीनच्या कर्जाचं ओझं, राजकीय अस्थिरता, वाढती महागाई यामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठं आर्थिक संकट (Pakistan financial crisis) निर्माण झालंय. काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानातील लाहोरमध्ये पेट्रोल पंपावरील इंधन संपल्याचे वृत्त आले होते. अर्थतज्ज्ञांकडूनही पाकिस्तानला इशारा देण्यात आला होता. अशातच या महागाईचा फटका सर्वसामान्यांनाही मोठ्या प्रमाणात बसलाय. याचाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानातील हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर फिरतोय. काही लोक मोठे मोठे फुगे घेऊन जाताना या व्हिडीओमध्ये जाताना दिसत आहेत. पण हे फुगे नसून घरगुती गॅसने भरलेल्या पिशव्या असल्याचे सत्य समोर आल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसलाय. आर्थिक संकटामुळे आणि एलपीजी सिलिंडरच्या (LPG Gas) कमतरेमुळे लोक अशा प्रकारे जीव धोक्यात घालून गॅस घरी घेऊन जात आहेत. मात्र प्लास्टिक पिशव्यांमधून अशाप्रकारे एलपीजी गॅस घेऊन जाणे धोक्याचे ठरु शकतं.

हातात बॉम्ब घेऊन गाठतायत घर

पाकिस्तानी पत्रकाराने यासंदर्भातील व्हिडीओ ट्विटरवर पोस्ट केल्यानंतर हा सर्व प्रकार समोर आला आहे. "लोकांच्या घरांमध्ये नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होत नसल्यामुळे करक येथील नागरिक प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून गॅस घेऊन जात आहेत. प्रत्यक्षात ते हातात बॉम्ब घेऊन जात आहेत. करकमध्ये तेल आणि वायूचे मोठे साठे आहेत. पण करक येथील लोकांना 2007 पासून गॅस कनेक्शन मिळालेले नाही," असे या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

#Pakistan With no natural gas supply to homes, residents of Karak, carry gas for their household needs in plastic bags. They are literally moving bombs. Karak has huge estimated reserves of oil and gas, while to the #Karak people legal gas connections are not provided since 2007. pic.twitter.com/FMphcH6nUa

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) December 29, 2022