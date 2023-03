Viral Video : ब्रिटनचे पंतप्रधान Rishi Sunak आणि पत्नी अक्षता मूर्ती यांना पोलिसांनी का फटकारलं?

Rishi Sunak Viral Video : भारतीय वंशाचे आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक (britain pm Rishi Sunak ) पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. पत्नी अक्षता मूर्ती (Akshata Murty) यांच्यासोबत बागेत फिरत असतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल (video viral on Social media ) झाला आहे. यावेळी पोलिसांनी त्यांना नियमाची आठवण करु दिली.

तसं तर ऋषी सुनक यांनी आजपर्यंत अनेक नियम मोडले आहेत. सगळ्या आधी लॉकडाऊनमध्ये त्यांनी कायदा मोडला होता. त्यानंतर कारची सीट बेल्ट न लावल्यामुळे त्यांना दंड ठोठावण्यात आला होता. आता बागेत फिरत असताना त्यांनी पुन्हा एकदा नियमाचं उल्लंघन केलं. (trending video britain pm Rishi Sunak Wife Akshata Murty walking his dog without belt broke rule police reprimanded video viral on Social media )

झालं असं की, बिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक हे त्यांच्या कुटुंबासोबत लंडनमधील हायड पार्कमध्ये फिरताना दिसतं आहेत. त्यांच्यासोबत दोन वर्षांचा 'लॅब्राडोर रिट्रीव्हर' जातीच्या कुत्र्यासोबत 'द सर्पेन्टाइन' तलावाच्या काठावर फिरताना दिसत आहे. खरं तर सार्वजनिक ठिकाणी श्वानाला साखळी घालून फिरवणे बंधन कारक आहे. त्यामुळे ऋषी सुनक यांनी नियमाचं उल्लंघन केलं.

ही बाब लक्षात येतात पोलिसांनी ऋषी सुनक आणि त्यांची पत्नी अक्षता मूर्ती यांना नियमाची आठवण करुन दिली. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओमध्ये नंतर तुम्ही पाहू शकता. पोलिसांनी सांगितल्यावर श्वानाला साखळी बांधण्यात आली.

BREAKING: Rishi Sunak was spoken to by the POLICE for letting his dog off the lead just yards away from a sign telling him not to do so pic.twitter.com/oHSNQECS8K

— Politics UK (@PolitlcsUK) March 14, 2023