चिकन नीट शिजलं नाही, संतापलेल्या पतीने पत्नीला थेट खिडकीतून खाली फेकलं... Video व्हायरल

Pakistan Viral Video : पती आणि पत्नीमध्ये (Husband-Wife) या ना त्या कारणावरुन भांडणं होत असतात. काहीवेळा समजुतदारपणे ती भांडणं मिटवली जातात. तर काही वेळा हा वाद अकदी टोकाला जातो. यातून एकमेकांवर हल्ला करण्याचीही घटना घडते. अशाच एका घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Video) होत आहे. व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडिओत एक महिला उंचावरुन खाली रस्त्यावर पडताना दिसत आहे. परिसरात असलेल्या सीसीटीव्हीत (CCTV) ही घटना कैद झाली आहे. हा व्हिडिओ पाहून लोकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

पत्नीला खिडकीतून बाहेर फेकलं

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सासरच्यांनी या महिलेला जबर मारहाण केली. इतकंच नाही तर तिच्या पतीने तिला घराच्या खिडकीतून खाली फेकलं. रस्त्यावर कोसळल्याने ही महिलेने जोरजोरात आरडाओरडा केला. आवाजाने शेजारचे धावत आले आणि त्यांनी या महिलेला रुग्णालयात दाखल केलं. महिलेने दिलेल्या तक्रारीवरुन पती आणि सासरच्यांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

कोणत्या गोष्टीवरुन भांडण झालं?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या महिलेने घरी चिकन बनवलं होतं. पण ते नीट शिजलं नसल्याची तक्रार करत पतीन संतापला. या कारणावरुन पती आणि सासरच्यांनी तीला जबर मारहाण केली. ते यावरच थांबले नाहीत. तर महिलेला दुसऱ्या मजल्यावरुन घराच्या खिडकीतून थेट खाली फेकलं. यात महिलेचे दोन्ही पाय फ्रॅक्टर झाले आहेत.

ही घटना पाकिस्तानमधली असून 9 मार्चला घडली. लाहोरमधल्या नॉनेरियन चौकातल्या शालीमरा रोडजवळच्या परिसरात महिलेचं कुटुंब राहातं. पीडित महिलेचं नाव मरियम असं आहे. पीडित महिलेच्या तक्रारीवरुन महिलेचा पती आणि सासरच्या काही लोकांना अटक करण्यात आली आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर लोकांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे.

Shocking incident from Lahore Pakistan: A woman was thrown out of a window by her husband Shahbaz, brother-in-law Roman, and mother-in-law Shazia, for not spicing the chicken properly. Incident is from March 9, 2024. One of the main accused was arrested.https://t.co/CyXeOIt1KL pic.twitter.com/YAIvnT3QL1

— Diksha Kandpal(@DikshaKandpal8) March 30, 2024