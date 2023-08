VIDEO: खवळलेल्या समुद्रकिनारी खेळताना लाटेने मुलीला ओढून आत नेलं, कॅमेऱ्यात कैद झाली घटना

Viral Video: समुद्राला उधाण आलेलं असताना त्याच्या जवळ नेहमी टाळावं. त्यातही जर हाय टाईडचा इशारा देण्यात आला असेल तर समुद्रकिनारी जाऊन आपण आपला जीवच धोक्यात घालत असतो. दरम्यान, युकेमधील डेवोन येथे असं धाडस करणं एका मुलीला चांगलंच महागात पडलं. समुद्राला उधाण आलेलं असताना मुलगी आपल्या मित्रांसह समुद्रकिनारी खेळत होती. यावेळी आलेल्या एका मोठ्या लाटेत मुलीचं नियंत्रण गेलं आणि ती समुद्रात ओढली गेली. ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. सुदैवाने तिथे उपस्थित एका व्यक्तीने धाडस करत समुद्रात उडी मारली आणि मुलीला वाचवलं.

या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत चार मुलं समुद्रकिनारी असणाऱ्या पायऱ्यांवर खेळताना दिसत आहेत. यावेळी समुद्र खवळलेला दिसत असून, लाटाही उसळत होत्या. मात्र असं असतानाही मुलं आपला जीव धोक्यात घालत पुढे जाऊन खेळत होती. दरम्यान, यावेळी आलेल्या एका मोठ्या लाटेत मुलीचं नियंत्रण सुटलं आणि रेलिंगमधून ती खाली पडली.

The North Devon Council ने हा व्हिडीओ ट्विटरला शेअर केला आहे. यावेळी त्यांनी भरती-ओहोटीचा सामना करताना लोकांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे. "समुद्राची परिस्थिती सतत बदलणारी आणि अस्थिर असू शकते. त्यामुळे कृपया किनारपट्टीवर लक्ष द्या," असं काऊन्सिलने सांगितलं आहे.

Sea conditions can be changeable and volatile, so please be mindful along the coast.

This incident took place at Ilfracombe Harbour on Thursday evening and could have been much more serious were it not for quick-thinking members of the public. pic.twitter.com/TA7r9Itz83

— North Devon Council (@ndevoncouncil) August 8, 2023