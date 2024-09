4 வயது சிறுமிகளுக்கு வன்கொடுமை: போலீசார் துப்பாக்கிச்சூட்டில் குற்றவாளி உயிரிழப்பு - நடந்தது என்ன?

Badlapur Sexual Assault Accused Died: மும்பை அருகே இருக்கும் பத்லாபூர் நகரில் இரண்டு நான்கு வயது சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய குற்றவாளி, போலீசாரை துப்பாக்கியால் சுட முயன்றபோது போலீசாரால் சுடப்பட்டு உயிரிழந்தார்.

மகாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பைக்கு புறநகர் பகுதியில் இருக்கும் பத்லாபூரில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு கொடூரமான குற்றச் சம்பவம் நடந்தேறியது. ஆக. 9ஆம் தேதி கொல்கத்தா பெண் மருத்துவர் பாலியல் வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதிலும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திய அந்த நேரத்தில் மும்பை அருகே உள்ள இந்த பத்லாபூரில் 4 வயது சிறுமிகள் இருவரை, பள்ளியின் கழிவறையிலேயே ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய கொடூரம் மேலும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

பத்லாபூர் நகரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 4 வயதான இரண்டு சிறுமிகள் காலைப் பொழுதில் கழிவறைக்குச் சென்றுள்ளனர். அப்போது அங்கு கழிவறையை சுத்தம் செய்து வந்த அக்சய் ஷிண்டே (23) எனும் ஒப்பந்த பணியாளர், இரண்டு சிறுமிகளையும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. அக்சய் ஷிண்டே கடந்த ஆக. 1ஆம் தேதி அன்று அந்த பள்ளியில் பணிக்கு சேர்ந்த நிலையில், ஆக. 17ஆம் தேதி அன்று போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

கவனம் ஈர்த்த ரயில் மறியல்

குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அக்சய் ஷிண்டே கைதுசெய்யப்பட்டாலும் இந்த வழக்கில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பெண்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் இதுபோன்ற குற்றச்செயல்களிடம் இருந்து உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் எனவும் நூற்றுக்கணக்கானோர் கடந்த ஆக. 20ஆம் தேதி தானே அருகே உள்ள ரயில் நிலையத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டத்தை நடத்தியது நாடு முழுவதும் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்தது. இதை தொடர்ந்து, அரசியல் ரீதியிலும் இந்த வழக்கின் மீது அழுத்தம் அதிகமானது எனலாம்.

அப்படியிருக்க, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அக்சய் ஷிண்டேவின் முதல் மனைவி போலீசாரிடம் புகார் ஒன்றை அளித்தார். அதில் தன்னை கொடுமைப்படுத்தி, பாலியல் வன்புணர்வு செய்ததாக புகாரில் தெரிவித்திருந்தார். திருமணமாகி வெறும் ஐந்து நாள்களில் அக்சய் ஷிண்டேவை விட்டு அந்த பெண் பிரிந்து சென்றுவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், இன்று இந்த புதிய வழக்கில் விசாரணை மேற்கொள்ள தலோஜா சிறையில் இருந்து அக்சய் ஷிண்டேவை காவலில் எடுக்க பத்லாபூர் போலீசார் சென்றுள்ளனர்.

நடந்தது என்ன?

இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு தானேவின் மும்ப்ரா பைபாஸ் சாலையில் அக்சய் ஷிண்டேவை சிறையில் இருந்து அழைத்து வந்துகொண்டிருந்தபோது, திடீரென அக்சய் ஷிண்டே தப்பிக்க முயற்சித்துள்ளார் என கூறப்படுகிறது. அதாவது, அக்சய் ஷிண்டே அங்கிருந்த கான்ஸ்டபிளின் துப்பாக்கியை எடுத்து ஒரு காவலரை நோக்கி சுட்டுள்ளார். இதில் ஷிண்டேவிடம் இருந்து தற்காத்துக்கொள்ள காவலர் ஒருவரும் அவரை சுட்டுள்ளார் என கூறப்படுகிறது. இதனால், அக்சய் ஷிண்டே படுகாயம் அடைந்துள்ளார். உடனே, அக்சய் ஷிண்டேவை போலீசார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்ற நிலையில், அங்கு அவர் உயிரிழந்தார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அக்சய் ஷிண்டேவின் உடல் தானே சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

#WATCH | Badlapur sexual assault accused Akshay Shinde dies after being shot at by police in retaliatory firing in Badlapur, Thane district of Maharashtra. He was brought to Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital in Thane.

Visuals from outside the hospital pic.twitter.com/zd0Fs6wHY8

— ANI (@ANI) September 23, 2024