IRCTC வழங்கும் பிளாக் ப்ரைடே ஆஃபர்... விமான டிக்கெட்டுகளுக்கு அதிரடி சலுகை

IRCTC AIR Black Friday Offer: அமெரிக்காவில் தாங்கஸ் கிவிங் நாளுக்கு பிறகு கருப்பு வெள்ளி என்னும் பிளாக் ப்ரைடே தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இது கிறிஸ்மஸ் பருவத்தின் தொடக்கமாக அதிகாரப்பூர்வமாக கருதப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு கருப்பு வெள்ளி நவம்பர் 29 அன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில், விமான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு IRCTC சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.

ஐஆர்சிடிசி ஏஐஆர் டிக்கெட் முன் பதிவு தளம்

IRCTC அறிவித்துள்ள சலுகை அனைத்து வகையான விமான உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான டிக்கெட்டுகளுக்கும் பொருந்தும் . இந்த சலுகை ஐஆர்சிடிசி ஏஐஆர் (IRCTC AIR) அதாவது விமான டிக்கெட் முன்பதிவு தளத்திற்கு மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஐஆர்சிடிசி மூலம் முன்பதிவு செய்யும் அனைத்து விமான டிக்கெட்டுகளுக்கும் வழங்கப்படும் இந்த சலுகை மூலம் நீங்கள் பணத்தை சேமிக்கலாம்.

கன்வீனியன்ஸ் கட்டணத்தில் 100 சதவீதம் தள்ளுபடி

IRCTC எக்ஸ் தளத்தில், “விமான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய நவம்பர் 29, 2024 சிறந்த நேரமாக இருக்கும். IRCTC AIR வழங்கும் கருப்பு வெள்ளி சலுகையைப் பயன்படுத்தலாம். இதில், கன்வீனியன்ஸ் கட்டணத்தில் 100 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். இது தவிர ரூ.50 லட்சம் வரையிலான இலவச பயணக் காப்பீடும் கிடைக்கும்.

50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இலவச காப்பீடு

ஐஆர்சிடிசி ஏஐஆர் டிக்கெட் முன்பதிவு தளத்தில், இந்த சலுகையின் கீழ் பயணிகளுக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இலவச காப்பீட்டையும் வழங்குகிறது. இந்தச் சலுகை கருப்பு வெள்ளிக்கு அதாவது நவம்பர் 29ஆம் தேதிக்கு மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

ஐஆர்சிடிசி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளத்தில், இந்த தகவலை அளித்துள்ளது.

The best time to book your flight ticket is on 29th November 2024. Avail Black Friday offer with IRCTC Air

- 100% off on convenience fee

-Also, Get Free travel insurance worth ₹50 Lacs

Visit: https://t.co/fLKvfBMuK7 or download the IRCTC Air app!#IRCTCAt25… pic.twitter.com/C1GxVPXHeY

