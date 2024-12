South Korea Flight Crash Latest News Updates: தென்கொரியாவின் முவான் நகரில் பயணிகள் விமானம் இன்று கொடூர விபத்தில் சிக்கியது. போயிங் 787-800 என்ற ஜேஜூ பயணிகள் விமானத்தில் மொத்தம் 181 பயணிகள் பயணித்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. தற்போது வரை 85 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உயர்ந்துகொண்டே வருவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

முவான் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிய போது, அதன் சக்கரங்கள் பழுதானதாக தெரிகிறது. இதனால், விமானத்தின் அடிப்பகுதி சாலையை உரசியபடியே வருவதை தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வரும் வீடியோவில் பார்க்கமுடிகிறது. இதனால், விமானம் எவ்வித கட்டுப்பாடும் இன்றி விமான ஓடுபாதையில் கடும் புகைகளை கிளப்பிக்கொண்டு வேகமாக சென்று தடுப்புச்சுவரில் வேகமாக மோதியதையும் அந்த வீடியோவில் பார்க்க முடிகிறது.

உயரும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை?

இந்த விமானம் தாய்லாந்தின் பாங்காங் நகரில் இருந்து தென்கொரியாவின் முவான் நகருக்கு வந்துள்ளது. இதில் இருந்து 181 பேரில் தற்போது வரை 2 பேரை மீட்டுள்ளதாக அந்நாட்டின் தேசிய தீயணைப்பு ஏஜென்சி தகவல் தெரிவித்துள்ளது. மீதம் உள்ளவர்கள் உயிரிழந்திருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அச்சம் தெரிவித்துள்ளதாக தென்கொரியாவின் ஊடகங்கள் தகவல் அளித்துள்ளன.

முவான் விமான நிலையத்தில் அந்த விமானத்தை விமானி தரையிறக்க முயற்சித்தபோது, வழக்கமான தரையிறக்கம் தோல்வியில் முடிந்தது என்றும் பறவையினால் கூட ஏதாவது பிரச்னை ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்நாட்டின் ஊடக அறிக்கைகளின்படி,"விமானத்தின் சக்கரங்கள் உள்ளிட்ட லேண்டிங் கியர் தரையிறங்கும்போது செயல்படவில்லை. எனவேதான் வழக்கத்திற்கு மாறாக லேண்டிங் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. சக்கரங்களில் பறவை சிக்கியிருந்தால் கூட இதுபோல் அவை செயல்படாமல் போக வாய்ப்புள்ளது" என தெரிவிக்கப்படுகிறது. பறவை மட்டுமின்றி மோசமான வானிலையும் இந்த கோர விபத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், விபத்திற்கான உண்மையான காரணம் என்ன என்பது இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8

— Alex Macheras (@AlexInAir) December 29, 2024