ப்ளடி பெக்கர் படம் எப்படி இருக்கு... எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றியதா... ட்விட்டர் விமர்சனம் இதோ...

Bloody Beggar Twitter Review : இயக்குநர் நெல்சன் தயாரிப்பில் கவின் நடித்துள்ள திரைப்படம் `ப்ளடி பெக்கர்.' நெல்சன் திலிப்குமாரிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியுள்ள அறிமுக இயக்குநரான சிவபாலன் முத்துகுமார் இந்தப் படத்தை இயக்கியுள்ளார். ஜென் மார்டின் இசையமைத்துள்ள, இப்படத்தில் கவினுடன் ரெடின் கிங்ஸ்லி, மாருதி பிரகாஷ்ராஜ், சுனில் சுகாதா, அக்ஷயா ஹரிஹரன் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.

சின்னத்திரையில் இருந்து பெரிய திரைக்கு வந்து பல ரசிகர்களை பெற்ற சிறந்த நடிகராக கவின் ஒருவாகி வரும் நிலையில், இந்த படம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கொத்துள்ளது.

பிச்சை எடுக்கும் ஒருவன் எதிர்பாரா விதமாக கொலைகார கும்பலிடம் சிக்கிக் கொள்ளும் நிலையில், அடுத்து நடப்பது என்ன என்பது தான் இப்படத்தின் கதையாக இருக்கிறது. டார்க் காமெடி பாணியில் உருவாகி இருக்கும் இந்த படம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ட்விட்டரில் படம் எப்படி இருக்கு என்பது குறித்த விமர்சனங்களை ரசிகர்கள் வைத்து வருகின்றனர்.

படம் சிறப்பாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Kavin peak performance Good first half followed by Very good second half Dark comedy worked well Palace scenes ultimate

#BloodyBeggar Unique dark comedy thriller with some unexpected twists and emotions. #Kavin has performed well and the cast has supported well. Songs are not good tho. Witty and quirky one liners and an engaging screenplay. Give it a try! 3/5. Diwali winners this and #Amaran pic.twitter.com/GSNNL7ODU2

— AllAboutMovies (@MoviesAbout12) October 31, 2024