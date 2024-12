சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தவுடன் அல்லு அர்ஜுன் சொன்ன விஷயம்! என்ன தெரியுமா?

Allu Arjun First Reaction After Coming Out Of Jail : சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படம் புஷ்பா 2 : தி ரூல். இந்த படத்தில் அல்லு அர்ஜுன் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இந்த படம், உலகளவில் பெரிய வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, சில சர்ச்சைகளிலும் சிக்கியது. இந்த படத்தின் ப்ரீமியர் ஷோ, ஐதராபாத்தில் உள்ள சந்தியா திரையரங்கில் திரையிடப்பட்டது. அங்கு அல்லு அர்ஜுன் வருகை புரிந்ததை ஒட்டி, கூட்ட நெரிசல் அதிகரித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில் சிக்கி, 35 வயது மதிக்கத்தக்க ரேவதி என்ற பெண் உயிரிழந்தார். இந்த நிலையில், அல்லு அர்ஜுன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

அல்லு அர்ஜுன் கைது!

சந்தியா தியேட்டர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண் உயிரிழந்த வழக்கில், அதற்கு காரணமானது அல்லு அர்ஜுன்தான் எனக்கூறப்பட்டு முன்னர் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, ஐதராபாத் போலீஸார் நேற்று அல்லு அர்ஜுனின் இல்லத்தில் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைந்தனர். இது, அவரது ரசிகர்கள் மத்தியிலும், திரையுலகிலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இடைக்கால ஜாமீன்:

நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் இரவு முழுவதும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். அந்த இரவு முழுவதும் அவர் தரையில் படுத்ததாக கூறப்படுகிறது. கடைசியில், அவருக்கு இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் இன்று சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தார். வந்தவுடன் அவர் என்ன கூறினார் தெரியுமா?

அல்லு அர்ஜுன் கூறிய விஷயம்:

சிறையில் இருந்து வெளியில் வந்தவுடன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அல்லு அர்ஜுன், தான் நலமுடன் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் ஆதரவு தெரிவித்த அனைவருக்கும் நன்றி எனவும் கூறினார்.

BREAKING : Allu Arjun speech after returning from Jail

Last 20 years I have been going to watch my films.

I have been there more than 30 times, never something like this has ever happened, it is purely accidental.

I will be there for the family to support them.

We can… pic.twitter.com/2xYoAj09Qn

