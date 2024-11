ஆர்.ஜே.பாலாஜியின் ‘சொர்க்கவாசல்’ படம் எப்படி? X தள விமர்சனம்!

Sorgavaasal Movie Twitter X Review : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய பிரபலமாக விளங்கி வருபவர், ஆர்.ஜே.பாலாஜி. இவர் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் சொர்க்கவாசல் திரைப்படம் நவம்பர் 29ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. ஊடகத்தினருக்கான ஸ்பெஷல் ஷோ நேற்று நடந்தது. இதையடுத்து, படம் குறித்த விமர்சனங்களை அவர்களும், முதல் ஷோ பார்த்தவர்களும் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கின்றனர்.

சொர்க்கவாசல் திரைப்படம்:

கோலிவுட்டில், டாப் நடிகர்கள் பட்டியலில் முன்னேறி வருபவர், ஆர்.ஜே.பாலாஜி. இவர், சமீபத்தில் நடித்திருக்கும் படம், சொர்க்கவாசல். இந்த படத்தை சித்தார்த் விஸ்வனாத் எழுதி இயக்கியிருக்கிறார். புதுப்புது கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து, நடித்து வருகிறார். அந்த வகையில், தற்போது அவர் நடித்திருக்கும் படம், சொர்க்கவாசல். இந்த படத்தில், அவருடன் சேர்ந்து சானியா ஐயப்பன், செல்வராகவன், நடராஜன், கருணாஸ், பாலாஜி சக்திவேல் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர்.

இப்படத்தின் டிரைலர், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றதை தொடர்ந்து, இதன் ரிலீஸிற்காக பலர் காத்துக்கொண்டிருந்தனர். படம், இன்று வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், ட்விட்டர் எக்ஸ் தளத்தில் விமர்சனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

விமர்சனங்கள்:

ஒரு ரசிகர், ஆர்.ஜே.பாலாஜியின் ரசிகராக இருந்து இந்த விமர்சனத்தை தெரிவித்திருக்கிறார்.

As a fan of @RJ_Balaji's filmography, it's exciting to see him step completely out of his usual comedy genre and venture into a raw thriller. The press show for #Sorgavaasal took place yesterday and received positive reviews. Looking forward to watching it this evening!! pic.twitter.com/fyeQoLXUJE — Trendsetter Bala (@trendsetterbala) November 29, 2024

அதில்,பிரஸ் ஷோவில் இருந்து படத்திற்கு பாசிடிவான விமர்சனங்கள் வந்திருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

திரைக்கதை:

முதலில், சொர்க்கவாசல் படத்தின் திரைக்கதையை எழுதியிருப்பவர்களுக்கு பாராட்டுகளை தெரிவிக்க வேண்டும் என ஒருவர் கூறியிருக்கிறார்.

#SorgavaasalReview: First and foremost, it’s the writing team that deserves the appreciation for its commendable and engrossing screenplay. The entire film is characters-driven plot, and every role gets it due prominence. pic.twitter.com/SrB1OSzTsB — Studio Flicks (@StudioFlicks) November 29, 2024

கேரக்டர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், படம் வேகமாக செல்வதாகவும் ஒருவர் கூறியிருக்கிறார்.

நல்ல த்ரில்லர்:

ஒரு ரசிகர், இந்த படத்தை நல்ல க்ரைம் த்ரில்லர் படம் என்று ஒருவர் கூறியிருக்கிறார்.

#Sorgavaasal - Best Crime Investigation Thriller

First half moved with emotional

Second half with Brutality

RJ Balaji showed another transition of his acting

Selva Raghavan gave his best as Gangster

Saniya Iyappan best after Irugapattru

Rockstar Vocal

Based on the real story pic.twitter.com/XnP4JLgX7M — Sundar (@Puneeth51555) November 29, 2024

ஆர்.ஜே.பாலாஜி தனது நடிப்பில் தேரியிருப்பதாகவும், செல்வராகவன் கேங்ஸ்டர் ஆக சிறப்பாக நடித்திருப்பதாகவும் ஒரு ரசிகர் கூறியிருக்கிறார்.

மேலும் படிக்க | காவல் நிலையத்தில் ஆர்.ஜே.பாலாஜியுடன் அனிருத், லோகி?! வைரலாகும் போட்டோ..

மேலும் படிக்க | ரத்தக்கிளறியில் ‘சொர்க்கவாசல்’ டிரைலர்! ரசிகர்கள் வரவேற்பு..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ