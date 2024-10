பாம்பிடம் சிக்கித் தவிக்கும் அணில் குஞ்சு… போராடும் தாய் அணில்… திக் திக் நிமிடங்கள்

பாம்பு என்ற பெயரை கேட்டாலே மனதில் உறுதி அச்சம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடியாது. பாம்பிடம் சிக்கிக் கொண்ட சிறிய அளவிலான விலங்குகள் தப்பிப்பது என்பது மிகவும் கடினம். நொடியில் அவற்றை பிடித்து கபிலிகரம் செய்து விடும். அந்த வகையில் பாம்பிடம் சிக்கி, அணில் ஒன்று துடிதுடிக்கும் வீடியோவும், அதனைக் காப்பாற்ற தாய் அணில் போராடும் வீடியோவும் மிகவும் வைரலாகி வருகிறது.

பாம்பு அணிலை சுற்றி இருக்க பற்றி கொண்டு, அதனை கொலை செய்ய முயற்சி செய்யும் போது, தாய் தன் உயிரை கொடுத்து அதை காக்க போராடுகிறது. பாம்பும் விடாமல் தாய் அணிலையும் கொத்தி காயப்படுத்துகிறது. ஆனால் தாய் உள்ளம் அல்லவா... பாம்பை கண்டு அஞ்சாமல், மீண்டும் மீண்டும் போராடி, அதனை மீட்க துடிக்கிறது. சுமார் இரண்டு நிமிட வீடியோ, நம்மை பதை பதத்தில் ஆழ்த்துவது உறுதி.

அணில் குஞ்சை வேட்டையாடத் துடிக்கும் பாம்பின் வீடியோ

A mother never gives up on her children, no matter the odds. This squirrel proves this as she saved her baby from a snake: pic.twitter.com/WEnPOZPnDR

