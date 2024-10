காரை தண்ணீரில் ஓட்டி லைசன்ஸ் வாங்கும் நபர்! இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ!

எதிர்பாராத நகைச்சுவையான வீடியோக்கள் பல இணையத்தில் வளம் வருகின்றன. சமீபத்தில் தெலுங்கானாவின் ஜங்கன் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு ஏரியில் தனது ஓட்டுநர் திறமையை காண்பிக்க ஒரு நபர் தண்ணீரில் காரை ஓட்டி உள்ளார். ஓட்டுநர் பயிற்சியின் போது கவனக்குறைவாக காரை நேராக ஏரிக்குள் இறக்கி உள்ளார். இந்த விபத்து உள்ளூர் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. பிறகு காருக்குள் இருந்த பயிற்சி ஓட்டுனரும், டிரைவிங் சொல்லி குடுத்த நபரும் தப்பித்து வெளியே வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் கவலையளிக்கும் அதே வேளையில், பலருக்கு சிரிப்பையும் அவநம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்துகிறது. இது வாழ்க்கையின் கணிக்க முடியாத தன்மையையும் சில நேரங்களில் புதிய அனுபவங்களின் நகைச்சுவையான விளைவுகளையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

இந்த வியத்தகு சம்பவத்தை காட்டும் வீடியோ சமீபத்தில் சமூக ஊடக தளங்களில் வைரலாகி, எல்லா இடங்களிலும் உள்ள மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஜங்கானில் அமைந்துள்ள படுகம்மா குண்டா ஏரியில் கார் ஓரளவு மூழ்கியிருப்பதை வீடியோவில் காணலாம். வாகனத்தில் இருந்து வெளிவரும் பயிற்சி ஓட்டுநர் மற்றும் பயிற்றுவிப்பாளர் இருவரையும் காண முடியும். மற்றொரு நபர், துணிச்சலுடன் இருவரையும் மீட்கும் நோக்கத்துடன் ஏரிக்குள் குதித்தார். இந்த வீரச் செயல் வீடியோவில் படம்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சியாளர் மற்றும் பயிற்றுவிப்பாளர் இருவரும் தண்ணீரில் சிரமப்பட்டு நீந்தும் வேளையில், அவர்களுக்கு உதவுகிறார். இதற்கிடையில், உள்ளூர்வாசிகளின் கரையோரத்தில் கூடி, அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என்பதை பார்த்து வருகின்றனர்.

A car plunged into the Bathukamma Kunta lake in #Jangaon on Friday evening. A man suddenly accelerated and lost control of the steering, while practicing #driving near the lake, causing the car to plunge into the tank.

A local quickly rushed to the scene and rescued 2… pic.twitter.com/J5cTHFHmak

— Surya Reddy (@jsuryareddy) October 19, 2024