'பெஞ்சல் புயல் கரையை இன்னும் கடக்கவில்லை...' வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் சொல்வது என்ன?

Cyclonic Storm Fengal Latest News Updates: பெஞ்சல்‌ புயல்‌ நேற்று மாலை 5.30 மணிக்கு கரையை தொடங்கியதாகவும், இரவு 11.30 மணிக்கு முழுமையாக கரையை கடந்ததாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. மேலும், புயல் கரையை கடந்தபோது காற்று 90 கி.மீ., வேகத்தில் வீசியதாகவும் தெரிவிகப்பட்டது.

புயல் கரையை கடந்தபோது புதுச்சேரி, மரக்காணம்‌, மாமல்லபுரம்‌ உள்ளிட்ட பகுதிகளில்‌ பலத்த சூறைக்காற்று வீசியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. பெஞ்சல் புயலின் மையப் பகுதி புதுச்சேரிக்கு அருகே கரையைக் கடந்தாலும், விழுப்புரம் நிலப்பகுதியில் நிலைக்கொண்டிருப்பதாகவும், புயல் நகரவே இல்லை எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்தது. இதனால், விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அதி கனமழை பெய்தது.

விழுப்புரம், புதுச்சேரியில் அதி கனமழை

அந்த வகையில், விழுப்புரம் மாவட்டம் மயிலம் பகுதியில் 50 செ.மீ.,க்கு மேல் மழை பதிவாகி உள்ளது. மேலும், புதுச்சேரியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு அதீத கனமழை பெய்திருப்பதாகவும், கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 49 செ.மீ., மழை பெய்துள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது.

இதுகுறித்து வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில்,"தமிழ்நாட்டின் வட கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரிக்கு இடையே பெஞ்சல் புயல் கரையை கடந்த நிலையில், தற்போது புதுச்சேரி அருகே நிலைக்கொண்டுள்ளது. இது மேற்கு நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து, வட கடலோர தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி இடையே ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கும்" என குறிப்பிட்டிருந்தது.

மேலும் படிக்க | வெள்ளத்தில் மிதக்கும் சென்னை!! கடல் போல் தேங்கிய மழைநீர்..

21 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் சமீபத்தில் (காலை 10 மணி நிலவரம்) வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, "அடுத்த 3 மணிநேரத்திற்கு (மதியம் 1 மணிவரை) திருவண்ணாமலை, காரைக்கால், தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், கடலூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் மிதமான முதல் கனமழைக்கு வாய்ப்பு. கிருஷ்ணகிரி, தஞ்சாவூர், ஈரோடு, விழுப்புரம், திருப்பத்தூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு.

Strong convection reaching 7-8 km giving heavy rain spells near the eye of Cyclone Fengal close to Villupuram. #StaySafe #StayUpdated #cyclonefenjal pic.twitter.com/c23yLs3qJh

கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் மாவட்டங்களில் லேசான மற்றும் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல், சென்னை, செங்கல்பட்டு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மாவட்டங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கரையை கடக்காத பெஞ்சல் - பிரதீப் ஜான்

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் அவரது X தளத்தில் இன்று காலை 8.23 மணிக்கு போட்ட பதிவில்,"பெஞ்சல் புயல் இன்னும் திறந்த கடலில்தான் உள்ளது. கரையைக் கடக்கவில்லை (செயற்கைக்கோள் வரைபடங்கள் உட்பட கொடுக்கப்பட்ட படங்களைப் பார்க்கவும்). மேலும் இன்று மதியம் முதல் மாலைகுள் பெஞ்சல் கரையைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பெஞ்சல் புயலால் இன்றும் கடலூர், புதுச்சேரி விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மழை பொழியும். இன்று மாலை வரை புயல் அங்கேயே நிலைகொண்டிருக்கும் இருக்கும். சென்னையில் இன்று மழை அவ்வப்போது வரும், போகும். சில நேரங்களில் சிறிது தீவிரமாகக் கூட மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது" என்றார்.

Cyclone Fengal still in open seas and has not crossed the coast (refer the images given including satellite pass) and expected to cross the coast by today noon to evening time.

With stuck cyclone, today too Cuddalore, Pondy, Villupuram, Kallakuruchi, Salem will be in hot spot.… pic.twitter.com/yAJMyAfw3e

— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) December 1, 2024