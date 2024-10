சென்னையில் காலையிலேயே இடியுடன் கூடிய மழை... பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா?

Chennai Rain Updates: சென்னை தற்போது காலையில் பெருநகரப் பகுதிகளிலும், புறநகர் பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்து வருகிறது. சென்னையில் நந்தனம், தேனாம்பேட்டை, சைதாப்பேட்டை, கிண்டி, அசோக் நகர், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், மேற்கு மாம்பலம், தி.நகர் உள்ளிட்ட நகர் பகுதிகளிலும்; ஈசிஆர், திருவான்மியூர், அடையாறு, OMR போன்ற பகுதிகளிலும் காலையில் இருந்து இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.

பள்ளி - கல்லூரிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும்

இதனால், காலையில் பள்ளி, கல்லூரிகள், அலுவலகங்களுக்கு செல்பவர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். இருப்பினும் சென்னையில் இன்று பள்ளி, கல்லூரிகள் வழக்கம்போல் செயல்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். சென்னை உள்ளிட்ட அதனை சுற்றிய மாவட்டங்களில் மழை தரக்கூடிய மேகங்கள் உருவாகியிருப்பதால், தற்போது காலை 7 மணி நிலவரப்படி அடுத்த இரண்டு மணிநேரத்திற்கு மழைக்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வேலூர், திருப்பபத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, சேலம், தர்மபுரி, ஈரோடு உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மிதமான வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. அதேபோல், அக். 23ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

முன்பே கணித்த பிரதீப் ஜான்

மேலும், இன்று காலை மழை குறித்து தமிழ்நாடு வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் நேற்று காலையிலேயே அவரது X தளப் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதில் அவர்,"நேற்று (அதாவது நேற்று முன்தினம் - அக். 16) மதியம் ஒரு துளி கூட மழை பெய்யவில்லை. மேகங்கள் இல்லாத காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நெல்லூருக்கு அருகில் உள்ள நிலப்பகுதியை நோக்கி நகரும். காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை கடந்து செல்வது அங்குள்ள யாருக்கும் தெரியாது, ஏனென்றால் அதில் எதுவும் (மழை) மிச்சமில்லை, கடக்கும் நேரத்தில் வெயிலாக இருக்கும்.

