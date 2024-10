PVR-INOXతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఖుషీ ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్ ఐడియాస్ కంపెనీ..డీల్ లో ముఖ్య విషయాలు ఇవే

PVR-INOX: దేశంలోనే అతిపెద్ద ఫిల్మ్ ఎగ్జిబిటర్ PVR-INOX తాజాగా తమ వ్యాపార భాగస్వామి, ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్ ఐడియాస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌తో రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంల కోసం ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటనల ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. సినిమా ప్రకటనల రంగంలో ఇది అతి పెద్ద ఒప్పందంగా పరిశ్రమ గుర్తించింది. గత 20 సంవత్సరాలకు పైగా మార్కెట్ అనుభవంతో, ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్ ఐడియాస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వినియోగదారుల నమ్మకన్నా చురగొంది.

సినిమా సహా వివిధ రకాల మాధ్యమాలను ఉపయోగించి వినూత్నమైన యాడ్స్ రూపొందించడంలో ప్రసిద్ధి చెందింది. 35 నగరాల్లో విస్తరించి, 250 మందికి పైగా నిపుణులు 70 కంటే ఎక్కువ ఆపరేషన్స్ నిపుణులతో కూడిన ప్రత్యేక బృందం మద్దతుతో, ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్ డైనమిక్ కాంపిటీటివ్ అడ్వర్టైజింగ్ ల్యాండ్‌స్కేప్‌లో సరైన సమయంలో సరైన ప్రేక్షకులను చేరుకోవడంలో అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. సినిమా ప్రకటనల ప్రదేశంలో, PVR-INOX, Cinepolis, Miraj, NY సినిమాస్, UFO QCNలతో సహా వివిధ మల్టీప్లెక్స్ సింగిల్ చెయిన్‌లలో 9,000+ స్క్రీన్‌ల విస్తృత నెట్‌వర్క్‌ను ఖుషీ నిర్వహిస్తోంది.

ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్‌తో PVR-INOX భాగస్వామ్యం ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా చెప్పవచ్చు. ఐదేళ్ల పాటు దక్షిణ భారత మార్కెట్‌లో సినిమా ప్రకటనల నిర్వహించడమే ఈ భాగస్వామ్యం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్‌ తో ఈ ఒప్పందం ద్వారా దక్షిణ భారత సినిమా ప్రకటనలలో PVR-INOX బలమైన మార్కెట్ వాటాను పొందనుంది. ఈ భాగస్వామ్యం సినిమా ప్రకటనల భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తంలో ఆదాయం సంపాదించి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే సినిమా థియేటర్లలో యాడ్స్ రెవెన్యూ ఇది గత సంవత్సరం 36% వృద్ధి రేటును సాధించింది-భారతీయ మీడియా రంగంలో ఇది అత్యధికం. మార్కెట్ Ad-Ex ఈ సంవత్సరం 12% వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా వేయడంతో ఈ వృద్ధి రేటు కొనసాగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

మిస్టర్ గౌతమ్ దత్తా, CEO – రెవిన్యూ అండ్ ఆపరేషన్స్ – PVR INOX లిమిటెడ్ ప్రకారం, “పరిశ్రమలోని ఇద్దరు నాయకుల మధ్య ఈ కొత్త వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం లావాదేవీ విలువను మించిపోయింది. ఇది మార్కెట్‌ను సంస్కరించడం, మార్కెట్ కథనాలు వాణిజ్య ప్రకటనలపై మెరుగైన నియంత్రణను అందించడం ముఖ్యంగా, మా విజయంలో అంతర్భాగమైన మా గౌరవప్రదమైన ప్రకటనదారులు వాణిజ్య భాగస్వాముల మధ్య సినిమా ప్రకటనల విలువను నిలబెట్టడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Also Read: Pawan Kalyan Sanathanam: జనసేన-బీజేపీ విలీనం కానున్నాయా పవన్ కళ్యాణ్ సనాతనం అందుకేనా

సాంప్రదాయకంగా, ప్రకటనల విక్రయాలు మా మొత్తం ఆదాయంలో 10-11% అందించాయి, అయితే కోవిడ్ తర్వాత, మేము రికవరీ మార్గంలో ఉన్నందున ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ దాదాపు 7-8%కి పడిపోయింది. ఈ భాగస్వామ్యం, మా కొనసాగుతున్న నాయకత్వ కార్యక్రమాలతో పాటు, మా యాడ్-సేల్స్ సహకారాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని కోవిడ్ పూర్వ స్థాయికి తిరిగి రావడానికి మాకు సహాయపడుతుందని మేము గట్టిగా ఎదురుచూస్తున్నాము. మేము ఈ భాగస్వామ్యం విజయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాము.

శ్రీ విష్ణు తెలంగ్, ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్ ఐడియాస్ ప్రై.లి. Ltd - సౌత్ ఇండియన్ సినిమా విశేషమైన వృద్ధిని విశ్వవ్యాప్త ఆకర్షణను హైలైట్ చేస్తూ, “KGF 2, RRR, Salaar పార్ట్ 1: కాల్పుల విరమణ పుష్ప వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌లతో దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమ అసాధారణ వృద్ధిని సాధించింది. ఉద్వేగభరితమైన అభిమానులను పెంపొందించడం. వెట్టయన్, కంగువ పుష్ప 2 వంటి భారీ అంచనాల విడుదలలు ఈ సంవత్సరం షెడ్యూల్ చేయబడినందున, 2024 'ఇయర్ ఆఫ్ సౌత్ మూవీ డామినెన్స్'గా సెట్ అయ్యింది.

ఈ ఊపును ఉపయోగించుకోవడానికి, దక్షిణ భారతదేశంలో మా యాడ్ ఏజెన్సీని గణనీయంగా విస్తరించే PVR ఐనాక్స్‌తో మా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ మా విభిన్న చిత్రాలకు అనుసంధానించబడిన అత్యంత ప్రభావవంతమైన ప్రకటనల ప్రచారాల ద్వారా డైనమిక్ ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి అనుమతిస్తుంది, బ్రాండ్‌లు సమర్థవంతంగా పాల్గొనడానికి లాభదాయకమైన అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.

ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్‌లో, మాల్స్, ఎయిర్‌పోర్ట్‌లు కార్పొరేట్ పార్క్‌ల వంటి ప్రత్యేక వేదికలను ఉపయోగించి, భారతదేశం అంతటా OOH సొల్యూషన్‌లను అందించడంలో రాణిస్తోంది. బ్రాండ్ విజిబిలిటీని పెంచడంపై వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తుంది. ఐనాక్స్‌తో కలిసి, మేము ప్రకటనల ఆదాయాలను మెరుగుపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము మీ లక్ష్య ప్రేక్షకులకు నేరుగా మీ సందేశాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము.

Also Read: Pawan Kalyan: పవన్.. ఆ హీరోయిన్ కు రూ. 24 లక్షల విలువ చేసే నెక్లెస్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడా.. ? మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తోన్న న్యూస్..!

Mr. ప్రణయ్ షా, ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్ ఐడియాస్ ప్రై. Ltd. ఇలా పేర్కొన్నారు, “సినిమా ప్రదర్శన పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా ఉన్న PVR INOXతో మా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించినందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఆకర్షణీయమైన వాతావరణంలో విభిన్న ప్రేక్షకులకు బ్రాండ్‌లకు అసమానమైన యాక్సెస్‌ను అందించడం ద్వారా సినిమా ప్రకటనలలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడమే ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ లక్ష్యం. సినిమా హాజరు పెరుగుతున్నందున, ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ బ్రాండ్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ను మెరుగుపరచడమే కాకుండా ఖుషీ అడ్వర్టైజింగ్ PVR INOX రెండింటికీ ప్రకటనల ఆదాయంలో గణనీయమైన వృద్ధిని కలిగిస్తుందని మేము అంచనా వేస్తున్నామని తెలిపారు.

మరిం

Disclaimer- (This article is part of IndiaDotCom Pvt Lt’s sponsored feature, a paid publication programme. IDPL claims no editorial involvement and assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of the article.)

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.