Devara Actor Video: నాకు మోదీ కన్నా.. రాహుల్ గాంధీ గారే ఇష్టం.. ప్రశంసలు కురిపించిన దేవర నటుడు.. వీడియో వైరల్..

Saif ali khan praises Rahul Gandhi as a brave and honest video: దేవర మూవీ ఈ రోజు రిలీజ్ అయి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై మంచి బజ్ క్రియేట్ అయ్యింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్, జాన్వీకపూర్ దీనిలో జోడిగా నటించారు. అదే విధంగా సైఫ్ అలీఖాన్ కూడా విలన్ గా అదరగొట్టాడు. కొరటాల శివ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించాడు. ఇదిలా ఉండగా..దేవర నటుడు సైఫ్ అలీఖాన్ ఇటీవల ఒక మీడియా సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీని ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.

Saif Ali Khan is saying that Raga is a great politician, like Saif Ali is also a so called super star of Bollywood... 🤡

He gave option - Narendra Modi, Rahul Gandhi, Tejaswi Yadav, Kejriwal

SAIF - People were disrespecting Rahul Gandhi but he turned that around. Very Impressive.… pic.twitter.com/osACzL5NMZ

— Lata Agarwal (@_LataAga1) September 27, 2024