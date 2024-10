Stampede at bandra mumbai railway station video viral: దేశమంతట దీపావళి పండుగ సందడి ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం కోసం ఎక్కడికి వెళ్లిన కూడా.. పండగ పూట మాత్రం చాలా మంది సొంతూర్లకు వెళ్లేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. దీంతో కొంత మంది రైళ్లు, విమానాలు, బస్సులలో తమ సొంతూర్లకు వెళ్తుంటారు. మరికొందరు సొంత వాహానాలలోకూడా ఇంటికి వెళ్లేందుకు ప్లాన్ లు చేసుకుంటారు. అయితే.. దీంతో ఆయా మార్గాలన్ని ప్రయాణికులతో రద్దీగా మారాయి.

Breaking news : stempede at Bandra Terminus railway station last..many people injured…

No proper arrangement, No sufficient security…only selfies and hide information.

Reporters are asking @WesternRly PR department but they are not saying anything. pic.twitter.com/IaaVJSp4mC

