Sukhbir Singh Badal: సెక్యురిటీ గార్డుగా మారిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి..!.. అసలేం జరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Sukhbir Singh Badal penance at golden temple: సాధారణంగా సిక్కులు స్వర్ణదేవాలయంను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. అదే విధంగా.. సిక్కు ఆలయాలలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయాలకు వస్తుంటారు. అయితే.. అక్కడ కొందరు.. గురుద్వారాకు వచ్చే భక్తుల.. చెప్పుల్ని కొంత మంది జాగ్రత్తగా స్టాండ్ లలో పెడుతుంటారు. మరికొన్నిచోట్ల.. భక్తులు తిన్న ఆహార పదార్ధాల ప్లేట్లను కడుగుతుంటారు. అయితే.. సిక్కు గ్రంథాల ప్రకారం.. ఎంత ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న వారైన కూడా.. సింపుల్ గా .. ఆలయంలో పాత్రలు కడుగుతుంటారు. అదే విధంగా.. భక్తుల చెప్పుల్ని తమచేతులతో జాగ్రత్తగా స్టాండ్ లలో పెడుతుంటారు.

ఇలాంటి పనులు చేయడం వల్ల.. తెలిసి లేదా తెలియక చేసిన పాపాల నుంచి పరిహారం దొరుకుతుందని భక్తులు విశ్వసిస్తుంటారు. అయితే.. సిక్కులకు చెందిన అకాలీదళ్ తఖ్త్ ను అత్యున్నతమైనదిగా చెప్తుంటారు. దీనిలో కొందరు సిక్కుల గురువులు ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పంజాబ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి సుఖ్ బీర్ సింగ్ బాదల్ కు అకాలీ తఖ్త్ పలు పనిష్మెంట్ లు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తొంది.

Visuals of Sukhbir Badal serving as a Tankhaiya. He is seen dressed in a blue (Baana) as a sewadar and holding a spear (barcha) while performing sewa outside the premises of Sri Darbar Sahib, Amritsar. @officeofssbadal @Akali_Dal_ pic.twitter.com/QbJEwHBdE0

