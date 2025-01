Ulli Mixture: టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ "ఉల్లి మిక్చర్​".. ఇంట్లోనే ఇలా చేసుకోండి..!

Ulli Mixture Recipe: ఉల్లి మిక్చర్ అంటే దక్షిణ భారతదేశంలో చాలా ప్రాచుర్యం ఉన్న ఒక స్నాక్. ఇది దోస, ఇడ్లీ వంటి వాటికి అద్భుతమైన అనుబంధంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉల్లిపాయలను ప్రధాన పదార్థంగా ఉపయోగించి, పలు రకాల మసాలాలతో తయారు చేస్తారు. ఇది కారంగా, పులుపుగా, కొద్దిగా ఉప్పగా ఉండి, రుచికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

ఉల్లి మిక్చర్ ఆరోగ్యలాభాలు:

గుండె ఆరోగ్యానికి: ఉల్లిపాయల్లో క్వెర్సెటిన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, రక్తనాళాలను శుభ్రపరచి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

జీర్ణ వ్యవస్థకు: ఉల్లిపాయల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వల్ల మలబద్ధకం, అజీర్ణం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

రోగ నిరోధక శక్తికి: ఉల్లిపాయల్లో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండటం వల్ల రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఫలితంగా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

ఎముకల ఆరోగ్యానికి: ఉల్లిపాయల్లో కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఎముకలను బలపరుస్తుంది.

క్యాన్సర్ : ఉల్లిపాయల్లోని కొన్ని రసాయనాలు కొన్ని రకాల క్యాన్సర్‌ల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

తయారీ విధానం:

కావలసిన పదార్థాలు:

ఉల్లిపాయలు - 2 (చిన్న ముక్కలుగా తరిగినవి)

శనగలు - 1/4 కప్పు

పప్పులు - 1/4 కప్పు

కారం పొడి - 1/2 టీస్పూన్

కొత్తిమీర పొడి - 1 టీస్పూన్

ధనియాల పొడి - 1/2 టీస్పూన్

పసుపు - అర చిటికెడు

ఉప్పు - రుచికి తగినంత

నూనె - వేయించడానికి తగినంత

కరివేపాకు - కొద్దిగా

నిమ్మరసం - 1/2 నిమ్మకాయ

కొత్తిమీర - కొద్దిగా (చిన్నగా తరిగినది)

తయారీ విధానం:

ఒక పాత్రలో నూనె వేడి చేసి, శనగలు మరియు పప్పులు వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి తీసుకోండి. అదే పాత్రలో కొద్దిగా నూనె వేసి ఉల్లి ముక్కలు వేసి వేయించండి. ఉల్లిపాయలు మృదువుగా అయ్యే వరకు వేయించండి. వేయించిన ఉల్లిపాయలకు కారం పొడి, కొత్తిమీర పొడి, ధనియాల పొడి, పసుపు, ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి. వేయించిన శనగలు, పప్పులు, కరివేపాకు, నిమ్మరసం మరియు కొత్తిమీర వేసి మళ్ళీ బాగా కలపండి. ఉల్లి మిక్చర్ సిద్ధమైంది! దీన్ని దోస, ఇడ్లీ, చపాతి లేదా అన్నంతో సర్వ్ చేయండి.

చిట్కాలు:

మరింత కారంగా కావాలంటే కారం పొడిని కొంచెం ఎక్కువ వేయండి.

పులుపు తక్కువ కావాలంటే నిమ్మరసం తక్కువ వేయండి.

కొబ్బరి తురుము కూడా చేర్చవచ్చు.

గమనిక: ఈ రెసిపీ ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. మీరు మీ రుచికి తగినట్లుగా మార్పులు చేసుకోవచ్చు.

Also Read: Happy New Year 2025: Happy New Year 2025 Wishes in Telugu, HD Photos, Quotes..

From local to international.. Sports, Entertainment, Politics, Education, Jobs, Health, Lifestyle.. Download the Zee Telugu News app now to get all kinds of news in Telugu from A to Z.

Android Link - https://bit.ly/3P3R74U

Apple Link - https://apple.co/3loQYe