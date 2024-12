Rahul Gandhi Sambhal Visit: സംഭലിലേക്ക് തിരിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തടഞ്ഞു, നേതാക്കളുടെ സംഘം മടങ്ങി; അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്ന് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സംഘർഷബാധിത പ്രദേശമായ സംഭൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധിയെയും തടഞ്ഞ് പോലീസ്. യുപി പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും തിരിച്ചുപോയി. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. സംഭലിൽ സംഭവിച്ചത് വലിയ തെറ്റാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ​ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

#WATCH | Lok Sabha LoP & Congress MPs Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and other Congress leaders have been stopped by Police at the Ghazipur border on the way to violence-hit Sambhal. pic.twitter.com/EcPEOFahIV

— ANI (@ANI) December 4, 2024