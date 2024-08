आमीर खानची (Aamir Khan) मुख्य भूमिका असणारा 'लाल सिंग चढ्ढा' (Lal Singh Chaddha) चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर (Box Office) सपशेल अपयशी ठरला होता. 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाचं दिग्दर्सन अद्वैत चंदनने केलं असून करिना कपूरही मुख्य भूमिकेत होती. चित्रपट अपयशी ठरल्याने आमीर खान प्रचंड नाराज झाला होता. त्याने चित्रपटाती सह अभिनेत्यांची माफीही मागितली होती. दरम्यान आता आमीर खानने चित्रपटातील आपला अभिनय फार वाईट होता अशी जाहीर कबुली दिली असून, त्यामुळे चित्रपट अपयशी झाल्याचं म्हटलं आहे. रिया चक्रवर्तीच्या (Rhea Chakraborty) पॉडकास्टला आमीर खानने हजेरी लावली होती. यावेळी त्याने ही कबुली दिली. दरम्यान आमीर खानने हे मान्य केल्याने ट्विटरवर नेटकरी त्याचं कौतुक करत आहेत.

"लाल सिंग चढ्ढामधील जो माझा अभिनय होता त्यात पिच थोडा वरचा लागला होता. फॉरेस्ट गम्प चित्रपटाचं लेखन मेनस्ट्रीमसाठी नसलं तरी टॉम हँक यांचा अभिनय इतका कमाल होता की त्यांनी तो चित्रपट पूर्णपणे स्वत:च्या बळावर खेचला. माझ्या अभिनयामुळे हा चित्रपटा पडला. माझ्या अभ्यासानुसार, माझी अभिनय ठीक नव्हता. मला त्यातून फार काही शिकायला मिळालं. यामुळे कदाचित पुढील चित्रपटात माझी कामगिरी चांगली असेल," असं आमीर खान म्हणाला.

यावेळी रिया चक्रवर्तीने आपल्याला मात्र लाल सिंग चढ्ढामधील अभिनयात काही सुधारणेची गरज होती असं म्हटलं. त्यावर आमीर खानने सांगितलं की, "एक क्रिएटिव्ह व्यक्ती म्हणून आम्ही जे बनवण्याचा प्रयत्न करत होतो त्याच्या थोडं जवळ पोहोचलो असं मला वाटतं. काही लोकांना हा चित्रपट फार आवडला. हा त्यांचा आवडता चित्रपट आहे. पण अनेकजण या चित्रपटाशी कनेक्ट होऊ शकले नाहीत. याचं कारण माझा अभिनय चांगला नव्हता".

In #LaalSinghChaddha my performance was bad, I have learnt from it and had a really good time in making of #SitaareZameenPar

Show me an actor who publicly criticises his own performance

Megastar #AamirKhan pic.twitter.com/KUOJMfQXZC

— RAJ (@AamirsDevotee) August 25, 2024