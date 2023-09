महिला विधेयकावर कंगना रणौतची रोखठोक प्रतिक्रिया, म्हणाली, 'स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांमध्ये....'

Kangana Ranout on Women Reservation Bill: नव्या संसदेचा आजचा पहिला दिवस होता. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. नव्या संसदेच्या इमारतीमध्ये कारभार सुरु झाल्यानंतर मांडण्यात आलेलं हे पहिलेच विधेयक ठरले. 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' असं नाव या विधेयकाला देण्यात आलं आहे. केंद्रीय कायदे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेसमोर हे विधेयक मांडलं. हे विधेयक आज मांडलं असलं तरी त्यावर उद्या चर्चा होणार आहे. दरम्यान अभिनेत्री कंगना रणौतने यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. कंगना रणौत काय म्हणाली? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

संपूर्ण भारतवर्षासाठी हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. नवीन पार्लिमेंट सिम्बॉलिक आहे. जुने पार्लिमेट खूप जुने होते. जसे पंतप्रधानांनी सांगितले की इंग्रजांनी बनवलेले होते. पण सिम्बॉलिक ऑफ अमृतकाळ, सुवर्णकाळाकडे जाणाऱ्या राष्ट्राशी प्रेरित झालेले हे भव्य मंदीर आहे. हे पाहून सर्व निशब्द होते. हा खूप महत्वाचा दिवस होता, असे कंगनाने म्हटले.

आजच्या दिवशी भाजपा कोणताही मुद्दा घेऊ शकत होती. पण त्यांनी महिला सशक्तीकरणाचा मुद्दा उचलला. महिलांना प्राधान्य दिले. यामुळे त्यांची विचारधार कळते. जिथे महिलेचा सन्मान होतो तिथेच लक्ष्मी वास करते. देश यशस्वी हातांमध्ये आहे. ही आजच्या सेशनमधून प्रेरणा मिळत असल्याचेही कंगनाने सांगितले.

#WATCH | On Women's Reservation Bill, actor Kangana Ranaut says, "This is a historic day...this (new Parliament building) is symbolic of Amritkaal...such an important day, BJP could speak about anything point or any bill... but they chose women empowerment. This shows their… pic.twitter.com/6pNolwaVYJ

