दिव्या भारतीपेक्षाही सुंदर आहे तिची बहिण...एका फोटोने करते सर्वांना घायाळ..

divya bharati sister is more glamrous: बॉलीवुडमध्ये (bollywood) एकापेक्षा एक अश्या सुंदर अभिनेत्री आहेत. काहींचं आरस्पानी सौंदर्य पाहून आपल्यालाही हेवा वाटू लागतो. काहींचे चाहते त्यांना डोक्यावर घेत असतात त्यांच्यासाठी काहीही करायला तयार असतात. इतकं प्रेम ते आपल्या लाडक्या कलाकारावर करतात. अशीच सौंदर्याची खाण लाभलेली अभिनेत्री म्हणजे दिव्या भारती (divya bharati) ..90च्या दशकात अनेक सुंदर आणि प्रसिद्ध अभिनेत्रींनमध्ये तीच नाव घेतलं जात..तिच्या फॅन्सची संख्या खूप मोठी होती तिच्या सौंदर्याचे लाखो दिवाने होते. (divya bharati sister kainat arora is more bold and beautyful killed fans with one photo )

दिव्या भारती इतकी सुंदर होती कि तिची तुलना त्यावेळी श्रीदेवीसोबत केली जायची. 1 वर्ष ती इंडस्ट्रीमध्ये होती मात्र या एकाच वर्षात तिने स्वतःच्या अभिनयाच्या जोरावर आपलं नाव उंचावर नेऊन ठेवलं होत. आज भलेही दिव्या भरती आपल्यात नाहीये पण आजही तिच्या सौंदर्याची खूप चर्चा होतेय, पण या सर्वात तिच्या चुलत बहिणीची खूप चर्चा होतेय. त्याला कारण सुद्धा तसेच आहेचला तर जाणून घेऊया कोण आहे हि सुंदरी

स्वतः दिव्या भारतीच सौंदर्य तिच्यासमोर फिकं आहे..

कैनतने पंजाबी चित्रपटातून करोडो लोकांची मने जिंकली आहेत. ती दिसायला खूप सुंदर आणि हॉट आहे. कैनतने 2010 मध्ये खट्टा मीठा या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये तिच्या करिअरची सुरुवात केली. 2013 मध्ये आलेल्या ग्रँड मस्ती सिनेमात कायनात ने डेब्यू केला होता यानंतर कायनात खूप फेमस झाली होती. या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर खूप कामे केली होती. (divya bharati sister kainat arora is more bold and beautyful killed fans with one photo )

सोशल मीडियावर असते ऍक्टिव्ह

कायनात अरोड़ा (kainat arora) सोशल मीडियावर (social media) खूप ऍक्टिव्ह आहे तिच्या अकॉउंटवर एकापेक्षा एक फोटो शेर करत असते युजर्सनासुद्धा तिचे फोटो आणि व्हिडीओ खूप आवडतात त्यावर ते कॉमेंट्स करतात आणि लाइक्ससुद्धा केले जातात.कायनात फारच सुंदर दिसते आणि तिने पंजाबी इंडस्ट्रीमध्ये आपली वेगळी अशी ओळख निर्माण केलीये...

1993 मध्ये दिव्या भारतीच निधन

प्रसिद्ध अभिनेत्री दिव्या भारतीच 1993 मध्ये निधन झालं होत. 8 माजली इमारतीवरून पडून तिचा मृत्यू झाला होता.तिच्या जाण्याने बॉलीवूडला खूप मोठा धक्का बसला होता. आजपर्यंत दिव्या भरती पडली कशी हे कोणालाही समजू शकलेलं नाहीये. तिने आत्महत्या केली होती कि तिचा खून झालेला कि मग चुकून ती तिथून पडली हे अद्याप कोणालाही समजू शकलेलं नाहीये. (murder mystry of divya bharati, divya bharati death)