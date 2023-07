Gadar 2 मध्ये नाना पाटेकर यांची एन्ट्री! 22 वर्षांपूर्वीच हा चित्रपट 'ब्लॉकबस्टर'

Gadar 2 Nana Patekar : बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल आणि अमीषा पटेल यांचा 'गदर 2' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तारा सिंगच्या लूकमध्ये सनी देओल पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना दिसणार आहे. तर अमीषाला सकीनाच्या भूमिकेत पाहण्यासाठी तिचे चाहते आतुर आहेत. दरम्यान, आता माहिती समोर आली आहे की अभिनेता नाना पाटेकर या चित्रपटात महत्त्वाचं काम करतान दिसणार आहे. पण यावेळी नाना पाटेकर हे अभिनय करताना आपल्याला दिसणार नाही तर एका वेगळ्या अंदाजात दिसणार आहे. या चित्रपटासाठी नाना पाटकेर यांनी त्यांचा आवाज दिला आहे.

'गदर: एक प्रेम कथा' या चित्रपटासाठी ओम पुरी यांनी त्यांचा आवाज दिला होता तर त्याच्या दुसऱ्या भागासाठी नाना पाटेकर आवाज देणार आहेत. 'गदर 2' चे दिग्दर्शक अनिल शर्मा आणि सनी देओल हे 2001 नंतर आता पुन्हा एकत्र काम करताना दिसणार आहेत. 'गदर 2' हा चित्रपट 11 ऑगस्ट रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नाना पाटेकर हे चित्रपटाच्या सुरुवातीला प्रेक्षकांना त्यांच्या आवाजात सगळ्यांना चित्रपटाची ओळख करून देणार आहेत. याविषयी चित्रपट समिक्षक आणि ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करत माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी हे देखील सांगितले की 'गदर: एक प्रेम कथा' साठी ओम पुरी यांनी व्हॉइस ओव्हर दिला होता.

#Xclusiv… NANA PATEKAR DOES VOICEOVER FOR ‘GADAR 2’… #NanaPatekar has lent his voice for #Gadar2… #Nana’s voiceover will introduce #Gadar2 to the moviegoers at the very start of the film.

It may be recalled that #OmPuri had done the voiceover for the introductory scenes of… pic.twitter.com/m6Cj9ergZB

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 3, 2023