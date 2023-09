'द्वेषापोटी काहीही बोलत सुटतात...' हेमांगी कवीनं कोणाची केली पोलखोल?

Hemangi Kavi: सावळा रंग म्हणून चित्रपटातून कामं मिळतं नाहीत. हिरोईनप्रमाणे कोणी वागवतं नाही, तुच्छ लेखलं जातं; अशा अनेक गोष्टी तुम्ही सावळा रंग असणाऱ्या महिलांकडून ऐकले असेल. अनेकदा गोरा रंग नाही म्हणून अशा अनेक महिलांना त्यांच्याकडे कौशल्य असलं तरीसुद्धा डावललं जातं. यावरून अभिनेत्री हेमांगी कवी हिनं एक फेसबुकवरून पोस्ट शेअर केली आहे. हेमांगीलाही अशा काही गोष्टींना सामोरे जावे लागले होते. ज्याची वाच्यता तिनं या पोस्टमधून केली आहे. सोशल मीडियावर हेमांगी कवी ही कायमच सक्रिय असते. ती अनेक गोष्टींवर अगदी उघडपणे बोलताना दिसते. त्यामुळे तिची फार जोरात चर्चा रंगलेली असते. यावेळी तिची पुन्हा एकदा चर्चा रंगलेली आहे आणि तीही त्याच्या या एका पोस्टवरूनच. काही दिवसांपुर्वी तिची बाई, बुब्स आणि ब्रा ही पोस्ट सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली होती. त्यावरूनही तिला फार ट्रोल करण्यात आले होते. ज्याची आजही चर्चा रंगलेली असते.

यावेळी तिनं पोस्टमध्ये काय लिहिलंय हे पाहूया.

ती म्हणते, ''Looks च्या बाबतीत आपला आदर्श ठरलाय! Boss! Mind it! ‘Rajinikantha’ Film, Screen व्यतिरिक्त ही व्यक्ती without make up आणि wig बिनदिक्कत कुठेही फिरते. ही मुभा female actors ला नाही आणि समजा माझ्यासारखीने ती घ्यायची ठरवली मग ते screen असो वा वैयक्तिक आयुष्य तर तिला social media वर “ही तर कचरेवाली, धुणी भांडी करणारीच वाटते! कामवालीचेच role करते, ही कुठल्या angle ने heroine/ अभिनेत्री वाटते, आता म्हातारी दिसायला लागली वगैरे वगैरे सुरू होतं. (मी social var माझी मतं, posts लिहायच्या आधीपासून सुरू झालेलं आहे) सुरूवासुरूवातीला या comments ने वाईट वाटायचं, मग ह्या male -female actors च्या बाबतीतल्या फरकाबद्दल राग येऊ लागला पण आता दिसण्यातल्या खरेपणाला ज्यादिवसापासून आपलं केलं ना त्या दिवसापासून कशाचंच काही वाटत नाही! आपण make up केला तर सौंदर्याच्या मोजपट्टीत आपण छान, आकर्षक वगैरे दिसतो आणि नाही केला तरी ‘जसे आहोत तसे best च आहोत’ हे feeling असतं!

हा freedom मी माझ्यापुरता तरी मिळवलाय! खरंच! Make up करणं हा माझ्या कामाचा भाग आहे, तो केल्याने मी सुंदर, छान, आकर्षक दिसण्यापेक्षाही मी निभावत असलेलं character दिसणं जास्त गरजेचं असतं! Make up केल्याने कायापालट होतो. अभिनयात तेच महत्त्वाचं असतं! नाही का? पण काही लोकांना हे कळतंच नाही. द्वेषापोटी काही ही बोलत सुटतात! असो! आज काय त्यांचा वाढदिवस वगैरे नाहीए. काल Jailer पाहीला आणि जाणवत राहीलं. हा माणूस प्रत्यक्षात किती वेगळा पण तोच पडद्यावर आल्यावर किती वेगळा! Thanks to Super Duper Star Rajnikanth! You are an example & an inspiration to many of us in many ways!'', अशी पोस्ट तिनं शेअर केली आहे.

