'या' मालिकेत दाखवला मॅरिटल रेप? चाहत्यांचा संताप अनावर

Pakistani Serial : पाकिस्तानी मालिका 'तेरे बिन' ही भारतात प्रदर्शित झाली आहे. या मालिकेत युमना झैदी ही अभिनेत्री असून तिनं मीरबची भूमिका साकारली आहे. तर अभिनेता वहाज अलीनं मुर्तसिम ही भूमिका साकारली आहे. या दोघांनी या मालिकेत दमदार अभिनय केला आहे. या मालिकेनं सगळ्या प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. सगळे या मालिकेचं कौतुक करत असताना मालिकेत असं काही झालं की सगळे लोक संतापले आहेत. काहींनी मालिकेच्या निर्मात्यांविरोधात तर काहींनी मालिकेतील कलाकारांचा विरोध केला आहे. आता तुम्हाला प्रश्न असेल की नक्की असं काय झालं आहे. तर या मालिकेचा नुकताच अखेरचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या एपिसोडमध्ये मॅरिटिअल रेप दाखवण्यात आला आहे.

काल म्हणजेच गुरुवारी या मालिकेचा 46 वा एपिसोड यूट्यूबवर प्रदर्शित झाला. या मालिकेविषयी काही गोष्टी जाणून घेऊया. मीरब ही एका अशा कुटुंबातून आहे ज्यात तिला तिच्या आई-वडिलांनी खूप प्रेम दिलं. त्यासोबत खूप संस्कारही दिले. तिला तिचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं स्वातंत्र्य तिच्या घरच्यांनी दिलं. मीरब खूप आनंदी होती पण अचानक तिचा विवाह जबरदस्तीनं मुर्तसिमशी करण्यात आला. सुरुवातीला त्या दोघांना एकमेकांचा राग यायाचा मात्र, थोडे दिवसात ते एकमेकांना ओळखू लागले आणि त्यांच्यातील दुरावा कमी होऊ लागला होता. पण मीरबला मुर्तसिमच्या बहिणीमुळे घर सोडून तिच्या माहेरी जावे लागते.

Never thought I'd feel so disturbed watching these two in one frame. #TereBin pic.twitter.com/UGpheUonvg

Traumatized. Disappointed.

You want Jia to sugar coat or tell something logical to make this promo a lie? This time i need someone to do this for me.

Nooran you can't do this to the characters that you made us fall in love with. I hate this show. Whatever.LANAT HO YR #terebin pic.twitter.com/PIgy2PD7yo

— Jia (Murtasim Khan Era ) (@Jiaharrington) May 18, 2023