Rajinikanth Health Update : किमान 3 दिवस रुग्णालयातच राहणार रजनीकांत, डॉक्टरांनी सांगितलं, नेमकं काय झालं?

सुपरस्टार रजनीकांत यांना सोमवारी मध्यरात्री पोट दुखीमुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. चेन्नईतील रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आता त्यांचे हेल्थ अपडेट आले आहेत. डॉक्टरांनी स्वतः रजनीकांत यांच्या आताच्या परिस्थितीची माहिती समोर आली आहे.

रजनीकांत यांच्यावर चेन्नईतील एका खाजगी रुग्णालयात यशस्वीरित्या निवडक प्रक्रिया पार पाडली आहे. या दरम्यान त्यांच्या पोटाच्या खालच्या भागाजवळ स्टेंट टाकण्यात आला. कॅथ लॅबमध्ये तीन विशेष डॉक्टरांच्या पथकाने ही प्रक्रिया पार पाडली. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. डिस्चार्ज देण्यापूर्वी पुढील 2-3 दिवस ते रूग्णालयात बरे होतील.

रजनीकांत यांना रुग्णालयात दाखल केल्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. परंतु त्यांची पत्नी लता रजनीकांत यांनी रजनीकांत यांची तब्बेत बरी असल्याच सांगितलं. पोटदुखीचा त्रास जाणवत लागल्याने सोमवारी रात्री अभिनेत्याला चेन्नईतील अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोटदुखीच्या शस्त्रक्रियेमुळे रजनीकांत यांना आणखी आणखी 2 ते 3 दिवस रुग्णालयातच ठेवणार असल्याच डॉक्टरांनी सांगितलं.

