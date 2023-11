एकीकडे 'टायगर 3' प्रदर्शनाचा आनंद असताना सलमान खानला वाटते 'या' गोष्टीची भीती, पोस्ट शेअर करत म्हणाला...

Salman Khan Post before movie released : बॉलिवूडचा भाईजान अभिनेता सलमान खान हा सध्या त्याच्या 'टायगर 3' या चित्रपटामुळे चर्चेत. त्याचा हा चित्रपट उद्या दिवाळीच्या निमित्तानं प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक आतुर आहेत. त्याची आगाऊ बूकिंग देखील जोरदार सुरु आहेत. अशात आता सलमान खाननं सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याला वाटत असलेली भीती सगळ्यांसोबत शेअर केली आहे. चला तर जाणून घेऊया सलमानला कसली भीती वाटते.

सलमाननं त्याच्या एक्स अकाऊंटवरून म्हणजे आधीच्या ट्विटर अकाऊंटवरून पोस्ट शेअर करत ही भीती व्यक्त केली आहे. "आम्ही खूप मेहनतीनं आणि प्रेमानं 'टायगर 3' बनवला आहे आणि त्यामुळे आम्ही चित्रपटातील स्पॉइलर्स कोणाला ही देऊ नका अशी विनंती करतोय. इतकंच नाही तर आम्ही तुमच्यावर यासाठी अवलंबून आहोत. स्पॉइलर्समुळे चित्रपट पाहण्याची इच्छा निघून जाते ती मज्जा राहत नाही. आम्हाला तुमच्यावर विश्वास आहे की काय योग्य आहे. आम्हाला आशा आहे की टायगर 3 आमच्याकडून तुमच्यासाठी योग्य अशी दिवाळी भेट असेल. उद्या थिएटरमध्ये प्रदर्शित होतोय, हिंदी, तेलगू आणि तमिळ भाषेत", अशा आशयाची पोस्ट सलमाननं केली आहे.

We have made #Tiger3 with a lot of passion & we are counting on you to protect our spoilers when you see the film. Spoilers can ruin the movie-watching experience. We trust you to do what is right. We hope #Tiger3 is the perfect Diwali gift from us to you!! Releasing in cinemas…

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 11, 2023