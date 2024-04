'बापाच्या पैशावर...', लग्झरीयस लाइफस्टाइलमुळे अभिनेता झाला ट्रोल, सडेतोड उत्तर देत म्हणाला...

Anil Kapoor's Son Harsh Varrdhan : बॉलिवूड अभिनेता अनिल कपूरचा मुलगा हर्ष वर्धन कपूरनं काही वर्षांपूर्वी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. पण त्याला अनिल कपूर यांच्याप्रमाणे लोकप्रियता मिळाली नाही. त्याला आजही असा चित्रपट मिळाला नाही ज्यातून त्याला यश मिळू शकेल. इतकं असलं तरी ते एक स्टार किड्स म्हणून देखील लोकप्रिय आहे.

अनेकदा त्यावरुन सोशल मीडियावर त्याला ट्रोल देखील करण्यात येत आहे. दरम्यान, यावेळी ट्रोलर असं काही म्हणाला की त्याचं हर्षवर्धनला राग आला आणि त्यानं त्याला सडेतोड उत्तर दिलं आहे. त्यानं दिलेलं उत्तर हे सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल देखील होत आहे. आधीचं ट्विटर म्हणजेच X अकाऊंटवरून एका नेटकऱ्यानं हर्षवर्धन कपूरला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. खरंतर हर्षवर्धननं X अकाऊंटवरून मॅनचेस्टर सिटी या फुटबॉल टीमला टीका करत एक पोस्ट शेअर केली आणि त्याची तुलना त्यानं 'पोंजी स्कीम' शी केली. त्यानंतर तो ट्रोलर्सचा शिकार झाला. एक नेटकरी त्याला ट्रोल करत म्हमाला की एकतरी चांगला चित्रपट कर, कधी पर्यंत वडिलांच्या पैशांना स्निकर्स खरेदी करत राहणार.

Where can I watch your films ? How many have you done ? I’ve done Ray thar bhavesh joshi and Ak vs ak , mirzya .. who are you ? An irrelevant loser who’s bitter on twitter who started supporting city once they got Rich with Arab money .. https://t.co/2VikQBa2dB

— Harsh Varrdhan Kapoor (@HarshKapoor_) April 18, 2024