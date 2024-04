'छावा' च्या सेटवरून विकी कौशलचा लूक लीक; अशी साकारlतोय संभाजी महाराजांची भूमिका

Vicky Kaushal : बॉलिवूड अभिनेता विकी कौशलच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. 'मसान'मधील त्याची भूमिका असो किंवा मग आर्मी ऑफिसरची भूमिका... विकी सगळ्या भूमिका अप्रतिम पद्धतीनं साकारतो. विकी कौशलच्या अभिनयासोबत त्याच्या लूक्सची देखील नेहमीच चर्चा होते. सध्या विकी त्याचा आगामी चित्रपट छावामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात विकी हा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

विकी कौशलचे छावा चित्रपटाच्या सेटवरील फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. त्याचा हा फोटो पाहून चाहत्यांना खूप आनंद झाला आहे. विकी कौशलचा हा लूक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. तर व्हायरल होत असलेल्या या फोटोत विकी कौशल हा योध्याच्या वेषात दिसत आहे. विकी कौशलनं धोती कुर्ता परिधान केला आहे. त्यासोबत रुद्राक्षची माळ आणि कमरपट्टा बांधला आहे. त्याशिवाय बारीक दाढीसोबत विकीचा हा लूक कोणत्याही मराठा योद्धाप्रमाणे दिसत आहे. विकी कौशलच्या या फोटोंवर त्याच्या चाहत्यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.

#VickyKaushal Is True Chameleon

These images from #Chaava set, where @vickykaushal09 captured as #ChhatrapatiSambhajiMaharaj is the proof of dedication and conviction

The long beard, moustache and grown hair shows his commitment. pic.twitter.com/EtE9imxY4i

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) April 23, 2024