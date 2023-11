Nana Patekar : 'नाना माझे फेवरेट होते, पण आता...', कानशिलात लगावलेल्या तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल!

Nana Patekar Video : बॉलिवूड अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) हे त्यांच्या आगामी 'जर्नी' या चित्रपटाचं शूटिंग दशाश्वमेध घाट इथं करत होते. शूटिंग करत असताना त्यांच्यासोबत सेल्फी काढण्यासाठी आलेल्या चाहत्याला नाना पाटेकर यांनी कानशिलात (Nana Patekar Slap Fan) लगावली. वाराणसीमध्ये हा संपूर्ण प्रकार घडला. या घटनेचा व्हिडीओ (Viral Video) समोर आल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली होती. नाना पाटेकर यांनी व्हिडीओ शेअर करत माफी देखील मागितली. मात्र, आता ज्या तरुणाच्या कानशिलात लगावली होती, त्या तरुणाचा व्हिडीओ आता व्हायरल झाला आहे.

मी गंगा नदीत डुबकी मारायला गेलो होतो आणि जेव्हा मी नाना पाटेकर तिथं शूटिंग करत असल्याचं पाहिलं तेव्हा मला खूप आनंद झाला. ते माझ्या आवडत्या अभिनेत्यांपैकी एक आहेत. त्यामुळे मला फक्त त्याच्यासोबत सेल्फी घ्यायचा होता. तिथं उपस्थित असलेल्या गार्ड आणि इतर क्रू मेंबर्सनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण आपल्या आवडत्या स्टारला समोर पाहून मी इतका उत्साहित झाला की त्यांचं काही ऐकलं नाही आणि फोटो काढण्यासाठी नानांच्या जवळ गेलो. नानांच्या वागण्याने मला अपमानास्पद वाटलं. मी कोणतीही पोलिस तक्रार करणार नाही, असंही तरुणांने सांगितलं आहे.

The boy, who was slapped by Nana Patekar when the former tried taking a selfie with the actor in Varanasi, says he is big fan but was insulted by the actor. pic.twitter.com/suZPfsoS0i

TRENDING NOW news

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 16, 2023