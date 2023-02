Glowing Skin Tips : स्किन ड्राय आणि टॅन झालेय ? 7 दिवसात काचेसारखी चमकेल; वापरा हे घरगुती उपाय

Beauty tips for glowing Skin: हिवाळा बऱ्यापैकी कमी झाला आहे आणि आता उन्हाळ्याची चाहूल सुरु झाली आहे. ऋतू बदलांचा सर्वात आधी परिणाम होतो तो आपल्या त्वचेवर. त्यात नुकतीच थंडी संपतेय त्यामुळे थंडीत तर त्वचेचं प्रचंड नुकसान होत हे आपण सारेच जाणतो. थंडीचा सर्वात वाईट परिणाम सर्वात आधी त्वचेवर जास्त होऊ लागतो. (winter damage your skin) हवा कोरडी असते त्यामुळे त्वचा आणखी ड्राय (dry skin) होऊ लागते परिणामी चेहरा काळवंडू लागतो आणि त्वचेवरील तेज कमी होत. अशावेळी घरच्या घरी काही उपाय करून तुम्ही त्वचेची काळजी घेऊ शकता. (home remedies for dry skin)

दही ठरेल रामबाण

दह्याला आयुर्वेदात खूप महत्त्व आहे. दह्यावरचं पाणी प्यायल्याने भूक वाढते असं म्हणतात. आपल्या आहारात जेवढं दह्याचं महत्त्व आहे. तेवढंच महत्त्व त्वचेसाठी देखील आहे. तुम्ही दह्याचा वापर आपलं सौंदर्य खुलवण्यासाठीही करू शकता. कसा ते आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. (how to get glowing skin at home )

दही आणि मध (curd and honey)

दही आणि मध यांचे मिश्रण त्वचेला आतून पोषण देईल आणि ती मऊ, सॉफ्ट आणि हायड्रेटेड राहील. (hydrated skin) अर्धा कप घट्ट दही घ्या आणि त्यात २ चमचे मध चांगले मिसळा आणि आपला चेहरा आणि मानेवर हा मास्क लावा. 20 मिनिटांनी कोरडे होऊ द्या आणि धुवा.

दही आणि स्ट्रॉबेरी (curd and strawberry)

सध्या मार्केटमध्ये स्ट्रॉबेरी खूप प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत. त्या वापरून फेसपॅक बनवू शकता. स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेले सॅलिसिलिक अॅसिड (salicyclic acid) आणि दह्याच्या हायड्रेटिंग गुणधर्मांसह तुम्हाला त्वरित चमकदार त्वचा देईल. 2-3 ताज्या स्ट्रॉबेरी एक कप दह्यामध्ये मिसळा. ब्रशच्या सहाय्याने चेहरा आणि मानेवर लावा. कोरडे होऊ द्या आणि थंड पाण्याने धुवा.

दही आणि बेसन (curd and besan )

दही आणि बेसनाचे एक्सफोलिएटिंग गुणधर्म खूप फायदेशीर आहेत. त्वचेमध्ये जमा झालेल्या मृत पेशी आणि पोर्स स्वच्छ करण्याचा हा सर्वात चांगला आणि नैसर्गिक मार्ग आहे. अर्धा कप दूध आणि दह्यामध्ये 2 चमचे बेसन मिसळा. त्यात थोडं बेसनही घालू शकता. ते चांगलं मिसळा आणि चेहऱ्यावर लावा. ते सुकल्यावर हलक्या हातांनी घासून घ्या. ((how to get glowing skin at home ))

हळद आणि दही (curd and termeric)

हळदीच्या अँटीबॅक्टेरीयल (antibacteria ) गुणधर्मांबद्दल सर्वांनाच माहिती आहे. दही तुमची त्वचा हायड्रेटेड (skin hydration ) ठेवतेच शिवाय अतिरिक्त तेलसुद्धा काढून टाकेल. अर्धा कप लो फॅट दह्यात १ चमचा हळद मिसळा आणि चेहरा आणि मानेला लावा. 20-25 मिनिटे ठेवा आणि स्वच्छ धुवा. (how to get glowing skin at home )

(वरील दिलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीवर आधारीत आहे. झी 24 तास या माहितीची कोणतीही खातजमा करत नाही. कोणतेही उपाय करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)